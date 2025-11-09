Live voetbal 9

Fysiotherapeut van FC Utrecht zorgt voor hilariteit door Wout Weghorst te imiteren

Wout Weghorst
Foto: © ESPN
Tijmen Gerritsen
9 november 2025, 14:20   Bijgewerkt: 14:41

Het juichen van Wout Weghorst heeft tot inspiratie geleid binnen de technische staf van FC Utrecht. Fysiotherapeut René Dannenburg vierde de afgekeurde goal van de boomlange spits van Ajax op identieke wijze, wat zorgde voor ludieke beelden.

Weghorst leek Ajax in de eerste helft tegen FC Utrecht op een 0-1 voorsprong te zetten. Hij verschalkte doelman Vasilios Barkas in de korte hoek en vierde zijn doelpunt uitgebreid. Hij toonde zijn spierballen aan het publiek. Maar door zijn doelpunt ging een streep. VAR Rob Dieperink had gezien dat er in aanloop naar de treffer van Weghorst een overtreding werd gemaakt door Ajax, waardoor zijn doelpunt afgekeurd werd.

Dat zorgde voor gejuich in De Galgenwaard, en ook in de Utrechtse dug-out. Fysiotherapeut Dannenburg besloot Weghorst te imiteren door op exact dezelfde manier te juichen. ESPN legde dat moment vast, wat leidde tot groot vermaak op sociale media onder de supporters van FC Utrecht.

Het leedvermaak werd nog groter toen FC Utrecht amper een minuut later zelf de leiding nam. Verdediger Matisse Didden tekende voor een fraaie treffer, waarmee hij de basis legde voor de latere overwinning van de thuisploeg.

21
117 Reacties
3 Dagen lid
173 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Geweldig!

descheids
632 Reacties
52 Dagen lid
959 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Dat is wel mooie humor

Marc Overtwix
82 Reacties
1 Dag lid
97 Likes
Marc Overtwix
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Heerlijke voetbalhumor!

