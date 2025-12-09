Live voetbal 15

Turks gokschandaal mogelijk nog groter dan gedacht

Metehan Baltaci van Galatasaray
Foto: © Imago
9 december 2025, 20:13

Het gokschandaal is mogelijk nog groter dan aanvankelijk werd gedacht. Dat heeft Ibrahim Haciosmanoglou, voorzitter van de Turkse voetbalbond, dinsdag laten weten. Op dit moment zitten er twintig personen vast, waaronder enkele spelers.

Begin november werd duidelijk dat er in Turkije sprake is van een groot gokschandaal. De voetbalbond schorste toen liefst 1.024 spelers uit de hoogste vier divisies. In totaal kregen 27 spelers uit de Süper Lig een schorsing opgelegd. Ook werden er destijds acht personen gearresteerd.

Vrijdag werd bekend dat het Turkse Openbaar Ministerie opdracht had gegeven om 29 voetballers te arresteren naar aanleiding van het schandaal. Dinsdag heeft de Turkse voetbalbond laten weten dat er twintig verdachten zijn opgepakt. Onder meer Metehan Baltaci van Galatasaray, Mert Hakan Yandas van Fenerbahçe en voormalig Adana Demirspor-president Murat Sancak zijn opgepakt en hebben maandag hun verhaal gehouden bij de rechtbank.

“Jarenlang zijn de problemen van het Turkse voetbal onder het tapijt geveegd”, zo liet Haciosmanoglou dinsdag weten op een persconferentie, geciteerd door Reuters. “Er zijn zulke schandelijke beslissingen genomen, zulke misdaden zijn verdoezeld en de enige verantwoordelijkheid voor de huidige situatie is een gebrek aan wilskracht.” De bondsvoorzitter geeft aan momenteel nog te wachten op de gegevens van de staatsweddenschaporganisatie Spor Toto. De verwachting is dat het schandaal nog omvangrijker is dan momenteel wordt gedacht. “De gegevens zijn nog niet binnen. We willen dat het publiek weet dat we passende maatregelen zullen nemen zodra ze binnen zijn”, besloot Haciosmanoglu.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

