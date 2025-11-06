Live voetbal

'Galatasaray droomt van komst Lionel Messi'

Dit zijn de gevolgen van de schorsing van Lionel Messi voor Inter Miami
Foto: © Imago
Dominic Mostert
6 november 2025, 11:10   Bijgewerkt: 11:30

Galatasaray onderzoekt de mogelijkheid om Lionel Messi in januari tijdelijk naar Istanbul te halen, meldt journalist Zeki Uzundurukan van Fotomaç in een uitzending van Transfer TV. Volgens hem wordt achter de schermen gewerkt aan een ‘groot project’ om de Argentijnse ster van Inter Miami voor vier maanden te laten aansluiten, zodra de MLS vanwege de WK-voorbereidingen van 2026 stil ligt.

“Eerlijk gezegd vond ik het eerst ongeloofwaardig, maar ik heb dit nieuws de afgelopen maanden zes of zeven keer via verschillende kanalen gehoord”, aldus Uzundurukan. “Messi wordt Galatasaray zelfs door makelaars aangeboden. Zij zeggen: ‘Onder de juiste voorwaarden kunnen we hem naar Istanbul brengen.’”

Pauze in de MLS biedt kans

Omdat de Amerikaanse competitie in aanloop naar het WK 2026 vier maanden stil komt te liggen, wil Messi volgens Turkse media die periode benutten om in Europa actief te blijven. De Argen­tijn wil in topvorm blijven richting het mondiale eindtoernooi, waar hij zijn wereldtitel wil verdedigen. Vorige week liet hij nog weten zin te hebben in het WK en te willen meedoen als hij fit genoeg is. "Het is altijd een droom om met de nationale ploeg te spelen. Hopelijk staat God me toe om het nog één keer te doen."

De 38-jarige Messi verdient bij Inter Miami naar verluidt 10 miljoen euro netto per jaar, exclusief sponsorcontracten. Volgens Uzundurukan heeft Galatasaray al aangegeven dat het bereid is dat salaris — omgerekend zo’n 3,3 miljoen euro voor vier maanden — te kunnen dragen, mede dankzij de commerciële opbrengst van een eventuele transfer. “Galatasaray kan die investering terugverdienen via shirtverkoop en sponsordeals”, aldus de journalist.

'Niet langer een droom'

Binnen de clubleiding zou het plan inmiddels serieus worden besproken. “De scoutingafdeling volgt Messi’s situatie in de Verenigde Staten al maanden”, aldus Uzundurukan. “Het is geen luchtfietserij meer. Als Messi in Europa wil blijven spelen, is Galatasaray klaar om die kans te grijpen.”

De topclub uit Istanbul, die de laatste jaren al meerdere grote namen aantrok zoals Mauro Icardi, Leroy Sané en İlkay Gündoğan, hoopt met de komst van Messi zijn wereldwijde profiel verder te vergroten. In het verleden zijn wel geruchten rondgegaan dat Messi en Icardi geen goede relatie met elkaar hebben nadat Icardi ervandoor ging met Wanda Nara, de toenmalige partner van Messi's goede vriend Maxi Rodríguez.

Icardi's zaakwaarnemer heeft bevestigd dat er een lucratief aanbod ligt van een Saudische club, maar Galatasaray lijkt niet van plan hem te laten vertrekken.

Galatasaray-fans in extase

Galatasaray-fans reageren massaal op het gerucht over de mogelijke komst van Messi. Onder de meest recente Instagram-posts van Messi en zijn vrouw Antonella Roccuzzo zijn inmiddels honderdduizenden reacties binnengekomen: fans schrijven massaal 'come to Galatasaray'.

Lionel Messi

Lionel Messi
Inter Miami CF
Team: Inter Miami
Leeftijd: 38 jaar (24 jun. 1987)
Positie: A (R), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Inter Miami
30
32
2024
Inter Miami
22
21
2023
Inter Miami
6
1
2022/2023
Paris SG
32
16

Meer info

Stand Süper Lig 2025/2026

Süper Lig
GS
DS
PT
1
Galatasaray
11
20
29
2
Fenerbahçe
11
13
25
3
Trabzonspor
11
10
24
4
Samsun
11
6
20
5
Göztepe
11
7
19

Complete Stand

