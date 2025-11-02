Live voetbal 3

Orkun Kökçü krijgt rood na snoeiharde overtreding op Edson Álvarez

Orkun Kokcu rood
Foto: © Imago/realtimes
Tijmen Gerritsen
2 november 2025, 19:31   Bijgewerkt: 20:15

Orkun Kökcü heeft zondagavond een rode kaart gekregen nadat hij voormalig Ajax-middenvelder Edson Álvarez hard onderuit haalde in de wedstrijd tussen Besiktas en Fenerbahçe. De stevige charge van de oud-Feyenoorder kwam zijn ploeg duur te staan. Besiktas gaf een ruime voorsprong volledig uit handen.

Op het moment van de rode kaart stond Besiktas namelijk met 2-0 voor. De rode kaart viel in de 27e minuut, waarna het duel volledig kantelde. Fenerbahçe kwam nog voor rust terug tot 2-2. Vervolgens maakte Fenerbahce-spits Jhon Duran er in de 83ste minuut van de wedstijd 2-3 van.

Bekijk hieronder de beelden van de rode kaart van Kökcü:

Reacties

Orkun Kökçü

Orkun Kökçü
Beşiktaş J.K.
Team: Beşiktaş
Leeftijd: 24 jaar (29 dec. 2000)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Beşiktaş
9
0
2024/2025
Benfica
33
7
2023/2024
Benfica
27
7
2022/2023
Feyenoord
32
8

Stand Süper Lig 2025/2026

Süper Lig
GS
DS
PT
4
Samsun
11
6
20
5
Göztepe
11
7
19
6
Beşiktaş
11
3
17
7
Gaziantep FK
10
-3
17
8
Konyaspor
11
0
14

Complete Stand

