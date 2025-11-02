Orkun Kökçü krijgt rood na snoeiharde overtreding op Edson Álvarez

Orkun Kökcü heeft zondagavond een rode kaart gekregen nadat hij voormalig Ajax-middenvelder hard onderuit haalde in de wedstrijd tussen Besiktas en Fenerbahçe. De stevige charge van de oud-Feyenoorder kwam zijn ploeg duur te staan. Besiktas gaf een ruime voorsprong volledig uit handen.

Op het moment van de rode kaart stond Besiktas namelijk met 2-0 voor. De rode kaart viel in de 27e minuut, waarna het duel volledig kantelde. Fenerbahçe kwam nog voor rust terug tot 2-2. Vervolgens maakte Fenerbahce-spits Jhon Duran er in de 83ste minuut van de wedstijd 2-3 van.

Bekijk hieronder de beelden van de rode kaart van Kökcü: