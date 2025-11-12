Live voetbal

'Fenerbahçe informeert naar bijna transfervrije Feyenoorder Quinten Timber'

Sky Duitsland: Dortmund scout intensief naar Quinten Timber
Foto: © Imago
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
12 november 2025, 15:18

Fenerbahçe hoopt zich nog altijd te versterken met Quinten Timber zo meldt de doorgaans betrouwbare Turkse transferjournalist Yagiz Sabuncuoglu op X. De topclub uit Istanbul zou hebben geïnformeerd naar de voorwaarden om de Oranje-international naar Turkije te halen.

Timber beschikt bij Feyenoord over een contract dat aan het einde van het huidige seizoen afloopt. De middenvelder mag derhalve vanaf januari met geïnteresseerde clubs onderhandelen over een transfervrije overstap in de zomer van 2026. Volgens de laatste berichten uit Rotterdam-Zuid probeert Feyenoord na een jaar van vruchteloze onderhandelingen nog altijd om het aflopende contract van Timber te verlengen.

De berichtgeving over interesse van Fenerbahçe in Timber is niet nieuw. Vorige maand wist het Turkse Fanatik al te melden dat Fener zich bij zowel Feyenoord als het kamp-Timber zou hebben gemeld. Trainer Domenico Tedesco, die in september werd aangesteld als opvolger van de ontslagen José Mourinho, zou een groot bewonderaar van de Feyenoorder zijn.

Timber was vorig seizoen nog eerste aanvoerder van Feyenoord, maar trainer Robin van Persie ontnam hem afgelopen zomer de band - mede omdat hij zijn aflopende contract niet verlengd heeft. Dat weerhoudt Van Persie er overigens niet van om Timber, mits fit, 'gewoon' op te stellen. De middenvelder kwam dit seizoen veertien keer in actie namens de Rotterdammers en was in die wedstrijden tweemaal trefzeker.

Of Fenerbahçe komende winter al zaken wil doen of wil wachten tot Timber in de zomer transfervrij is, wordt uit de berichtgeving van Sabuncuoglu niet duidelijk. In de transferperiode van januari zou Feyenoord nog iets terug kunnen verdienen (of zelfs 'winst' kunnen maken) van de transfersom van zeven miljoen euro die het in de zomer van 2022 overmaakte aan FC Utrecht om de middenvelder over te nemen. Wacht Fener tot komende zomer, dan blijft Feyenoord met lege handen achter.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Farioli had Timber afgelopen zomer 'héél hoog' op zijn lijstje staan

  • Gisteren, 21:44
Vuurwerk van Feyenoord-supporters bij FC Groningen

  • Gisteren, 19:21
Feyenoord-speler Jakub Moder

  • Gisteren, 17:21
Quinten Timber

Quinten Timber
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (17 jun. 2001)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
10
1
2024/2025
Feyenoord
18
6
2023/2024
Feyenoord
31
7
2022/2023
Feyenoord
24
2

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
12
23
31
2
Feyenoord
12
19
28
3
AZ
12
7
24
4
Ajax
12
5
20
5
Utrecht
12
6
19

Complete Stand

