Fenerbahçe hoopt zich nog altijd te versterken met zo meldt de doorgaans betrouwbare Turkse transferjournalist Yagiz Sabuncuoglu op X. De topclub uit Istanbul zou hebben geïnformeerd naar de voorwaarden om de Oranje-international naar Turkije te halen.

Timber beschikt bij Feyenoord over een contract dat aan het einde van het huidige seizoen afloopt. De middenvelder mag derhalve vanaf januari met geïnteresseerde clubs onderhandelen over een transfervrije overstap in de zomer van 2026. Volgens de laatste berichten uit Rotterdam-Zuid probeert Feyenoord na een jaar van vruchteloze onderhandelingen nog altijd om het aflopende contract van Timber te verlengen.

De berichtgeving over interesse van Fenerbahçe in Timber is niet nieuw. Vorige maand wist het Turkse Fanatik al te melden dat Fener zich bij zowel Feyenoord als het kamp-Timber zou hebben gemeld. Trainer Domenico Tedesco, die in september werd aangesteld als opvolger van de ontslagen José Mourinho, zou een groot bewonderaar van de Feyenoorder zijn.

Timber was vorig seizoen nog eerste aanvoerder van Feyenoord, maar trainer Robin van Persie ontnam hem afgelopen zomer de band - mede omdat hij zijn aflopende contract niet verlengd heeft. Dat weerhoudt Van Persie er overigens niet van om Timber, mits fit, 'gewoon' op te stellen. De middenvelder kwam dit seizoen veertien keer in actie namens de Rotterdammers en was in die wedstrijden tweemaal trefzeker.

Of Fenerbahçe komende winter al zaken wil doen of wil wachten tot Timber in de zomer transfervrij is, wordt uit de berichtgeving van Sabuncuoglu niet duidelijk. In de transferperiode van januari zou Feyenoord nog iets terug kunnen verdienen (of zelfs 'winst' kunnen maken) van de transfersom van zeven miljoen euro die het in de zomer van 2022 overmaakte aan FC Utrecht om de middenvelder over te nemen. Wacht Fener tot komende zomer, dan blijft Feyenoord met lege handen achter.