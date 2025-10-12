'Fenerbahçe meldt zich bij Feyenoord voor Quinten Timber'

staat bovenaan het verlanglijstje van Fenerbahçe, dat meldt het Turkse Fanatik zondagochtend. Volgens het medium heeft de Turkse topclub al contact opgenomen met zowel Feyenoord als het management van Timber.

Timber is over ruim acht maanden transfervrij en leek daarom in de zomerse transferperiode te gaan verterekken bij Feyenoord. Van een overstap naar een buitenlandse club kwam het echter niet, maar ook gesprekken over een nieuw contract liepen vooralsnog op niets uit. Inmiddels zouden beide partijen wel weer met elkaar om tafel willen om te spreken over een contractverlenging.

Toch behoort een winters vertrek nog altijd tot de mogelijkheden als Feyenoord een transfersom wil overhouden aan de sterkhouder. De 24-jarige Timber maakte in de zomer van 2022 voor ruim zeven miljoen euro de overstap naar Feyenoord. Bij een transfervrij vertrek verdienen de Rotterdammers niets van de transfersom terug.

Fenerbahçe lijkt weleens de oplossing te kunnen gaan bieden, aangezien trainer Domenico Tedesco, die José Mourinho opvolgde, een groot fan is van de Oranje-international. De Italiaanse oefenmeester zou Timber dan ook dolgraag willen toevoegen aan zijn selectie en heeft zijn wens dan ook kenbaar gemaakt bij de directie van de Turkse grootmacht. Voorzitter Sadettin Saran heeft daarop direct actie ondernomen en contact opgenomen met zowel kamp-Timber als Feyenoord. Het is niet bekend hoe beide partijen in de onderhandelingen staan.

