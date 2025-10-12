Live voetbal

'Fenerbahçe meldt zich bij Feyenoord voor Quinten Timber'

Quinten Timber in actie voor Feyenoord tegen Fenerbahçe
Foto: © Imago

Maurice Mazenier
12 oktober 2025, 10:19

Quinten Timber staat bovenaan het verlanglijstje van Fenerbahçe, dat meldt het Turkse Fanatik zondagochtend. Volgens het medium heeft de Turkse topclub al contact opgenomen met zowel Feyenoord als het management van Timber.

Timber is over ruim acht maanden transfervrij en leek daarom in de zomerse transferperiode te gaan verterekken bij Feyenoord. Van een overstap naar een buitenlandse club kwam het echter niet, maar ook gesprekken over een nieuw contract liepen vooralsnog op niets uit. Inmiddels zouden beide partijen wel weer met elkaar om tafel willen om te spreken over een contractverlenging.

Toch behoort een winters vertrek nog altijd tot de mogelijkheden als Feyenoord een transfersom wil overhouden aan de sterkhouder. De 24-jarige Timber maakte in de zomer van 2022 voor ruim zeven miljoen euro de overstap naar Feyenoord. Bij een transfervrij vertrek verdienen de Rotterdammers niets van de transfersom terug.

Fenerbahçe lijkt weleens de oplossing te kunnen gaan bieden, aangezien trainer Domenico Tedesco, die José Mourinho opvolgde, een groot fan is van de Oranje-international. De Italiaanse oefenmeester zou Timber dan ook dolgraag willen toevoegen aan zijn selectie en heeft zijn wens dan ook kenbaar gemaakt bij de directie van de Turkse grootmacht. Voorzitter Sadettin Saran heeft daarop direct actie ondernomen en contact opgenomen met zowel kamp-Timber als Feyenoord. Het is niet bekend hoe beide partijen in de onderhandelingen staan.

Mike
583 Reacties
1.111 Dagen lid
4.887 Likes
Mike
Ik denk dat de hoop van Quinten nog steeds ligt in de PL. En als hij langere tijd op hoog niveau blijft presteren, wat hij vorig seizoen wel eens liet zien, dan is die kans er zeker. Probleem blijft zijn wisselvalligheid, zijn blessure gevoeligheid. Maar niets mis met zijn instelling, professionaliteit en talent.

Arena
1.149 Reacties
62 Dagen lid
2.656 Likes
Arena
Als Timber een kerel is gaat ie meteen vertrekken. Wat die van Persie met hem geflikt heeft kan echt niet. Als je dat accepteert laat je je behoorlijk piepelen. Timber moet ballen tonen en voor zichzelf kiezen. Een club als Fenerbahce is sowieso een stap omhoog.

Vriendje Stokvis
1.422 Reacties
387 Dagen lid
8.070 Likes
Vriendje Stokvis
Dan moet Heitinga ook meteen vertrekken. Want die laat zich aardig piepelen door Kroes en een aandeelhouder die de opstelling bepaalt.

Descheids
26 Reacties
11 Dagen lid
27 Likes
Descheids
Dit zou een mooie transfer voor Timber zijn en kan Feyenoord nog een heel mooi bedrag voor hem vangen! Het is uiteraard een fantastische middenvelder dat febner bij Feyenoord shopt is geen verrassing Geweldig toch👍🏾👍🏾👍🏾

MarcoDieBasta
266 Reacties
1.111 Dagen lid
499 Likes
MarcoDieBasta
Nou Timbertje, Naar die club gaan kan nog altijd in je nadagen. Eerst nog een x-aantal jaren in de topcompetitie

Quinten Timber

Quinten Timber
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (17 jun. 2001)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
7
1
2024/2025
Feyenoord
18
6
2023/2024
Feyenoord
31
7
2022/2023
Feyenoord
24
2

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
8
12
22
2
PSV
8
14
19
3
Ajax
8
7
16
4
AZ
8
5
15
5
Groningen
8
3
15

Complete Stand

