Ontslag Brian Priske heeft invloed op transferresultaat Feyenoord

Het ontslag van Brian Priske heeft invloed gehad op het transferresultaat van Feyenoord, dat meldt Voetbal International. De Rotterdammers verdienden in het boekjaar 2024-2025 liefst zestig miljoen euro aan transfers, maar hielden daar slechts vijf miljoen euro van over. Dit komt dus mede door het ontslag van Priske, waar een 'bijzondere waardevermindering' van elf miljoen euro mee gepaard is gegaan.

Feyenoord presenteerde donderdagmiddag de klinkende jaarcijfers, met daarin een recordwinst van liefst 23 miljoen euro. Daarnaast zag de Stadionclub het eigen vermogen stijgen naar een bedrag van 37 miljoen euro. Dat is nog niet alles, want er werd ook een omzetgroei van 35 miljoen euro behaald. De omzet van Feyenoord over het seizoen 2024-2025 bedroeg 160 miljoen euro. Ter vergelijking: kampioen PSV haalde een omzet van 170 miljoen euro over het afgelopen seizoen.

Het transferresultaat van Feyenoord bedroeg uiteindelijk vijf miljoen euro, iets wat best opmerkelijk is gezien alle uitgaande transfers die gedaan zijn. Mats Wieffer, Lutsharel Geertruida en Santiago Giménez werden in het boekjaar 2024-2025 verkocht en uiteindelijk leverden alle verkopen de club zestig miljoen euro op. Onderaan de streep bleef een bescheiden transferwinst van vijf miljoen euro over, omdat er liefst 55 miljoen euro op de selectie werd afgeschreven. Dat is 22 miljoen meer dan PSV en komt zelfs in de buurt van het Ajax-record onder Marc Overmars.

"Wat belangrijk is om te vermelden is dat we een bijzondere waardevermindering van elf miljoen hebben meegenomen", aldus financieel directeur Pieter Smorenburg tegen Voetbal International. "We hebben een trainer (Brian Priske, red.) zien vertrekken, terwijl we een transfersom hadden betaald om hem bij Sparta Praag weg te halen. Die som hebben we moeten afboeken. Aan het eind van het jaar moet je ook beoordelen of spelers nog waard zijn waarvoor ze in de boeken staan."

KNVB hanteert speciale regels voor afschrijving

Volgens VI heeft de KNVB daar speciale regels voor. "Het gaat dan bijvoorbeeld om spelers die met verlies zijn verkocht, zoals Ezequiel Bullaude. De Argentijn ging pas in september naar Mexico, maar aangezien de transfersom lager was dan de waarde waarvoor hij nog in de boeken stond, moeten clubs zo'n speler toch nog in 2024/25 afwaarderen", klinkt het.

Volgens Smorenburg wordt er ook gekeken naar verhuurde spelers, van wie de hurende club niet het gehele salaris overneemt. "Dat is ook een indicatie voor een bijzondere waardevermindering. Niet alle verhuurde spelers waren voltreffers. Al met al hebben we zo op spelers nog eens ruim negen miljoen afgeboekt. Een dergelijk bedrag is een incident", besluit de directeur.

