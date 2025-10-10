Ueda zet goede Feyenoord-vorm door bij Japan met late gelijkmaker

heeft vrijdagmiddag voorkomen dat Japan een oefennederlaag heeft geleden tegen Paraguay. Diep in de blessuretijd maakte de Feyenoord-spits de 2-2 tegen het Zuid-Amerikaanse land.

Ueda maakte in de zomer van 2023 de overstap van Cercle Brugge naar Feyenoord en wist in zijn eerste twee seizoenen nauwelijks te imponeren. Aan het begin van dit seizoen leek het er dan ook even op dat de spits uit de gratie zou raken, maar niets is minder weer. In acht Eredivisiewedstrijden was de Japanse goaltjesdief goed voor even zoveel treffers: acht.

Het leverde Ueda dan ook weer een oproep op voor het Japanse nationale team, maar een basisplaats in het oefenduel met Paraguay kreeg hij niet. Bondscoach Hajime Moriyasu gaf de voorkeur aan NEC-spits Koki Ogawa, die recentelijk al te kennen gaf zichzelf beter te vinden dan Ueda. Met Tsuyoshi Watanabe stond er wel nog een Feyenoorder aan de aftrap.

Na twintig minuten spelen kwam Japan op een 0-1 achterstand door een treffer van Miguel Almirón die prima af wist te ronden. Niet veel later maakte Ogawa, met dank aan de Paraguayaanse doelman de 1-1. De spits van NEC schoot vanuit de draai, waarna de goalie in e fout ging. Na iets meer dan een uur spelen kwam Paraguay wederom op voorsprong. Ditmaal via een rake kopbal van Diego Gómez. In de blessuretijd kopte Ueda van dichtbij de 2-2 tegen de touwen, waarmee een nederlaag werd afgewend.

