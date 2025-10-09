Treffer Shaqueel van Persie bij officieus Feyenoord-debuut kan oefennederlaag niet voorkomen

Feyenoord heeft donderdagmiddag een oefennederlaag geleden tegen het FC Dordrecht van trainer Dirk Kuijt. Op het trainingscomplex van de Rotterdammers was de nummer zeven van de Keuken Kampioen Divisie met 1-2 te sterk voor de koploper van de Eredivisie. De enige Feyenoord-treffer werd gemaakt door Shaqueel van Persie, die zijn officieuze debuut maakte voor de Rotterdammers.

Feyenoord miste natuurlijk door de interlandbreak de nodige basisspelers. Zo zijn onder meer Ayase Ueda, Tsuyoshi Watanabe (Japan), Anis Hadj Moussa (Algerije), In-Beom Hwang (Zuid-Korea), Jordan Bos (Australië) en Leo Sauer (Slowakije) met hun nationale ploegen mee. Wel kon trainer Robin van Persie beschikken over Anel Ahmedhodzic, Gijs Smal, Sem Steijn, Goncalo Borges en Casper Tengstedt. Het vijftal begon dan ook, evenals, Justin Bijlow in de basis.

Artikel gaat verder onder video

Beide teams begonnen rustig en zonder grote kansen aan het duel, waarbij vooral opviel dat Feyenoord in de laatste fase van de aanval slordig aan de bal was. De eerste grote kans van de wedstrijd kwam op naam van Casper Tengstedt, die voor eigen succes ging en een bal hoog over schoot. Na een klein half uur spelen was het aanvoerder Sem Steijn die vanaf de rand van de zestien via de vingertoppen van Celton Biai op de lat schoot.

Na 36 minuten spelen kwam FC Dordrecht op een 0-1 voorsprong via oud-Feyenoorder Sem Valk. De centrale verdediger kopte raakt vanuit een hoekschop. Na iets meer dan een uur spelen kwamen de bezoekers zelfs op een 0-2 voorsprong via Joshua Pynadath. Feyenoord-huurling Stéphano Carrillo was sterk in het duel en legde klaar voor de middenvelder, die hard raak schoot in de verre hoek.

In de 80ste minuut zorgde Shaqueel van Persie nog wel voor de aansluitingstreffer. Na aangeven van Borges stak de achttienjarige zoon van de Feyenoord-trainer boven zijn man uit en knikte hij raak in de verre hoek: 1-2. In het restant van de oefenwedstrijd waren beide ploegen nog dichtbij een treffer, maar gescoord werd er niet meer op 1908.