Kieft verandert volledig van mening over Ueda: ‘Zag het niet in hem, maar nu wel’

Ayase Ueda Feyenoord
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
10 oktober 2025, 05:55

Wim Kieft is overtuigd door de kwaliteiten van Ayase Ueda, zo laat hij weten in de rubriek Blessuretijd van KieftJansenEgmondGijp. De oud-spits geeft aan dat hij een half jaar geleden helemaal geen vertrouwen had in de Japanner, maar dat hij nu wel enthousiast wordt van de topscorer van de Eredivisie.

Ueda is dit seizoen opgestaan bij Feyenoord. De Japanner heeft na acht duels in de Eredivisie al acht keer het net gevonden en is daarnaast belangrijk voor het spel van de ploeg van Robin van Persie. Nadat hij de voorbije twee seizoenen veel kritiek heeft gekregen, klinkt er nu logischerwijs veel lof voor Ueda.

In KJEG geeft Michel van Egmond aan dat hij in het verleden kritisch was op de spits. “Ik heb ook in een andere podcast gezegd dat ik vermoed dat hij geen bloedsomloop heeft, omdat ik het een beetje een dooie vind. Maar nu doet hij het waanzinnig.”

Kieft haakt hier direct op in. “Nu heeft iedereen dit in een keer al gezien”, foetert hij. “Zij zagen het altijd al? Nou, ik heb het nog nooit gezien”, maakt de voormalig speler van Ajax en PSV duidelijk. “Nu zie ik het wel. Hij doet aardige dingen in de zestien, is snel en scoort makkelijk. Dat zag ik een half jaar geleden echt niet.” Volgens Kieft praat iedereen die zegt het wel in Ueda gezien te hebben Arne Slot maar na. De voormalig trainer van Feyenoord beweerde namelijk constant dat de Japanner zou gaan floreren als hij een vaste basisplaats zou hebben.

descheids
324 Reacties
22 Dagen lid
493 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Als kieft het in je ziet zitten dan moet je pas echt zorgen gaan maken.

Ayase Ueda

Ayase Ueda
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 27 jaar (28 aug. 1998)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
8
8
2024/2025
Feyenoord
21
7
2023/2024
Feyenoord
26
5
2023/2024
Cercle Brugge
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
8
12
22
2
PSV
8
14
19
3
Ajax
8
7
16
4
AZ
8
5
15
5
Groningen
8
3
15

Complete Stand

