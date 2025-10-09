Kuyt complimenteert Feyenoord en Van Persie: 'Kijk ik met veel plezier naar'

Dirk Kuijt is vol lof over het Feyenoord van Robin van Persie. Donderdag stonden beide oud-internationals tegenover elkaar bij het oefenduel tussen het FC Dordrecht van Kuijt en Feyenoord, dat een 2-1 zege voor de Keuken Kampioen Divisionist opleverde. Na afloop van het duel had Kuijt bovendien een duidelijke boodschap voor zomeraanwinst van de Rotterdammers.

Bij Feyenoord maakte Shaqueel van Persie, de zoon van de trainer, zijn officieuze debuut in het eerste elftal, dat hij opfleurde met de enige treffer van de Rotterdamse ploeg. Genoeg voor een zege was het niet, want door doelpunten van Sem Valk en Joshua Pynadath ging de overwinning naar FC Dordrecht. Na afloop van de wedstrijd geeft Kuijt voor de camera's van Rijnmond zijn mening over het Feyenoord van Van Persie.

"Ik ben heel er positief over het Feyenoord van dit moment", reageert Kuijt. "Ik heb net ook mijn complimenten aan Robin gegeven voor de manier hoe Feyenoord zich presenteert. Ik denk dat ze het in de competitie gewoon heel goed doen. Niet alleen goede resultaten, maar ook goed voetbal, een goede organisatie en mooie spelers met veel individuele kwaliteiten. Dus ja, ik kijk met heel veel plezier naar Feyenoord. Natuurlijk volg je dat op de voet en vind ik het interessant hoe Robin dat doet", aldus Kuijt.

Kuijt heeft duidelijke boodschap voor Borges

Kuijt spreekt zich daarnaast uit over Feyenoord- én Eredivisietopscorer Ayase Ueda en Gonçalo Borges, de (dure) zomeraankoop die vooralsnog geen basisplaats heeft afgedwongen maar donderdagmiddag wel goed was voor de assist bij de goal van Van Persie. "Ik vind Ueda een hele goede spits", zegt Kuijt. "Dat kun je eigenlijk al vanaf het begin zien. In Nederland zijn we natuurlijk enorm kritisch. Toevallig toen ik net van het veld afliep zei ik dat ook tegen Borges, die voor een hoop geld gehaald is. Alleen: mensen vergeten vaak dat je gewoon even tijd nodig hebt om te acclimatiseren. Dan duurt het soms even wat langer voordat de puzzelstukjes op hun plek vallen. Maar mensen die met dat soort jongens werken weten hoe goed ze zijn, of kunnen zijn", aldus Kuijt.