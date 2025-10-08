Politie Rotterdam zoekt naar drie verdachten poging tot doodslag na Feyenoord - Fenerbahçe

Een supportersbegeleider is op 6 augustus 2025 slachtoffer geworden van een poging tot doodslag, meldt de politie van Rotterdam via Opsporing Verzocht. Er wordt nu hard gezocht naar de drie verdachten.

Na de wedstrijd, die door Feyenoord met 1-0 werd gewonnen, probeerden drie voetbalfans 'een stuk beton op te tillen waaraan een paaltje vast zat'. Dit object was zwaar, maar het lukte de mannen om het over het hek te gooien. Aan de kant van de verdachten liepen de Fenerbahçe-supporters, aan de andere zijde de Feyenoord-fans.

De kans in groot dat de verdachten fans waren van de Turkse club, geeft Opsporing Verzocht ook aan. Twee van de drie personen werden in Fenerbahçe-tenues op beeld gezet: die beelden zijn hieronder te bekijken. De schade bij het slachtoffer is flink: "Hij hield daar onder meer een zware hersenschudding aan over en breuken in een hand. Hij kan nog altijd niet werken. Meneer heeft dagelijks verschrikkelijke hoofdpijn, verdraagt geen fel licht en kan niet autorijden."

Het is onduidelijk waar de drie verantwoordelijken zich op dit moment bevinden: zij zouden in Nederland kunnen zijn, maar ook bijvoorbeeld terug zijn gegaan naar Duitsland of Turkije. Opsporing Verzocht en de Rotterdamse politie hopen de verdachten zo snel mogelijk op te pakken. "Kijkt u alstublieft goed naar de beelden en geef het door aan de politie als u één of meer van de mannen herkent. Als u liever anoniem iets doorgeeft, kan dat telefonisch op 0800-7000 of online in een beveiligde omgeving."