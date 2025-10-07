Van der Laan: 'Ueda is de beste spits van de Eredivisie en maakt makkelijk 25 doelpunten'

is op dit moment de beste spits van de Eredivisie, zo stelt Harry van der Laan onomwonden bij FC Rijnmond. De Japanse aanvalsleider van Feyenoord is in zijn derde seizoen in Nederland alsnog begonnen om zijn forse transfersom waar te maken. Volgens Van der Laan gaat Ueda als hij zo doorgaat 'makkelijk' op 25 doelpunten in de competitie uitkomen.

Feyenoord betaalde in de zomer van 2023 zo'n acht miljoen euro om de inmiddels 27-jarige Ueda over te nemen van Cercle Brugge. In België kwam de Japanner in zijn laatste seizoen tot niet minder dan 23 doelpunten, waardoor de Rotterdammers de forse investering te billijken vonden. In zijn eerste twee seizoenen in De Kuip kwam Ueda in 68 officiële wedstrijden echter niet verder dan veertien doelpunten. Afgelopen zomer ging Feyenoord dan ook op zoek naar een nieuwe spits die de in de winterstop verkochte Santiago Giménez moest doen vergeten. Met Casper Tengstedt (Benfica) en Cyle Larin (RCD Mallorca) kreeg Van Persie twee nieuwe opties in de punt van de aanval, maar het is juist Ueda die dit seizoen ineens 'los' is.

In de eerste acht speelronden van de Eredivisie kwam Ueda acht keer tot scoren, waarmee hij ruim boven Brynjólfur Willumsson en Wout Weghorst (beiden vijf goals) bovenaan staat in het topscorersklassement van de competitie. In FC Rijnmond is Vincent Schildkamp te gast. Presentator Bart Nolles herinnert de commentator eraan dat hij een jaar geleden al eens in een uitzending van het programma zei dat Ueda 'een topspits' is, maar toen werd uitgelachen. "Als je heel veel zegt heb je ook af en toe weleens gelijk", lacht Schildkamp, die wel een verklaring heeft waarom het er alsnog uitkomt bij de spits. "Vergis je ook niet in het belang van Sem Steijn achter hem. Het is heel prettig als je een 'nummer 10' hebt die alleen maar aan het lopen is, daar kun je als spits ook profijt van hebben. Dat zie je nu vallen, er zit wel een klik tussen die twee. Ze verstaan elkaar niet, maar ze lachen zich een ongeluk." Daarnaast maakt het voor Ueda ook verschil dat Igor Paixão, die veelal naar binnen trok vanaf de linkerflank, vertrokken is. "Nu staat er een linksbuiten (Leo Sauer, red.) die ook weleens buitenom gaat en kijkt waar de spits staat. Dat helpt gewoon", aldus Schildkamp.

'Opzienbarend wat hier gebeurt, niemand had gedacht dat Ueda dít zou kunnen'

Van der Laan haakt in: "Het is wel opzienbarend wat hier gebeurt", zegt de oud-spits. "Niemand had meer gedacht dat Ueda dít zou kunnen. Ineens is dat gaan lopen. Hij heeft er een Japanner bij gekregen in de selectie, wat volgens mij heel goed is geweest", verwijst Van der Laan net als Valentijn Driessen naar het belang van de komst van Tsuyoshi Watanabe. "Hij heeft ook geen concurrentie op dit moment en met Steijn vormt hij een lekker koppel. Als je dat bij elkaar optelt en gelijk vanaf de eerste wedstrijd beginnen de goaltjes te komen, dan gaat het een stuk beter. Hij is naar zijn top aan het groeien. Het is een goeie kopper, maar wat hij ook heel erg verbeterd heeft is dat hij met zijn rug naar de goal beter is gaan spelen." Nolles stipt aan dat Ueda nu één op één loopt en vraagt Van der Laan op hoeveel doelpunten de Japanner uit gaat komen: "Die gaat makkelijk 25 goals maken dit jaar. De beste spits van de Eredivisie? Op dit moment wel, ja", aldus de oud-voetballer. Schildkamp is het daarmee eens: "Ik zie ook niet eentje die beter is, op dit moment."

