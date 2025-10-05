Ibrahim Afellay: 'Ajax zou een moord doen voor Targhalline'

maakt een uitstekende indruk bij Feyenoord. De 23-jarige middenvelder, in februari voor minder dan een miljoen euro overgekomen van Le Havre, speelde zondag een sterke wedstrijd tegen FC Utrecht. Ibrahim Afellay spreekt bij Studio Voetbal lyrisch over Targhalline.

“Oussama Targhalline was in de eerste helft veruit de beste man van het veld. Non-stop om zich heen kijkend”, zegt Afellay bij het tonen van momenten van Targhalline in de wedstrijd. De Marokkaanse middenvelder was ‘non-stop aanspeelbaar’. “Steeds om zich heen kijkend, waar is hij, ben ik vrij, staat er iemand achter mij?”

Ook onderschepte Targhalline ballen en was hij niet bang om ploeggenoten de diepte in te sturen. “Ook naar voren toe, hij schroomt niet om zijn man uit te spelen of een schot te lossen.” Het hoogtepunt was de assist op Ayase Ueda voorafgaand aan de 1-0. “Dit is gewoon een geweldige bal, op de juiste snelheid. Ueda hoeft ‘m alleen maar mee te nemen en af te ronden. Dit is nou echt een controlerende middenvelder waar Ajax een moord voor zou plegen.”

Pierre van Hooijdonk ziet dat Feyenoord een luxeprobleem heeft. “Als je het beste middenveld van Feyenoord op moet stellen, wat zou dat dan zijn?” Afellay erkent: “Dat is wel echt een moeilijke, man.” Met spelers als Quinten Timber, In-beom Hwang, Sem Steijn en Valente heeft Van Persie niks te klagen. “Ze hebben gewoon zulke goede middenvelders. Targhalline heeft nog geen enkele keer teleurgesteld.”

