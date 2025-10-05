Live voetbal 9

Van Persie gaat direct na overwinning van Feyenoord door het stof

Robin van Persie
Foto: © ESPN
Tijmen Gerritsen
5 oktober 2025, 17:07   Bijgewerkt: 17:14

Robin van Persie heeft zijn eerste gele kaart gekregen als hoofdtrainer in het betaalde voetbal. Jeroen Manschot slingerde de Feyenoord-coach op de bon na een wegwerpgebaar. Van Persie heeft spijt en baalt van zijn actie.

"Ik heb vandaag, in de Week van de Scheidsrechter, mijn eerste gele kaart gekregen. Ik heb dus een lekker moment uitgekozen voor mijzelf", zegt Van Persie cynisch: "Ik zat op dat moment net te veel in mijn teleurgestelde emotie. Dat ligt volledig aan mij. Dit had ik niet moeten doen", zegt de coach van de Rotterdammers.

Het is niet voor het eerst dat Van Persie dit seizoen in zijn 'teleurgestelde emotie' zit. Vorige week op bezoek bij FC Groningen gebeurde namelijk hetzelfde, toen was hij boos op collega-trainer Dick Lukkien.

Van Persie gaf na afloop van die wedstrijd aan dat hij hier aan ging werken: "Onrecht is een valkuil voor mij. Over onrecht kan ik wel boos worden. Ik kwam in mijn boze emotie, maar daar ga ik aan werken", zei Van Persie destijds. Dat is voorlopig nog niet gelukt.

Feyenoord - Utrecht

Feyenoord
3 - 2
FC Utrecht
Vandaag gespeeld om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

