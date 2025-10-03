Feyenoord-fans zijn woedend en boycotten massaal een competitiewedstrijd

Supporters van Feyenoord gaan de uitwedstrijd van 19 oktober tegen Heracles Almelo boycotten. Dat hebben verschillende supportersgroepen van de Rotterdamse club vrijdag bekendgemaakt in een statement.

Aanleiding voor de boycot is de renovatie van het uitvak in Almelo, dat door voetbalsupporters van alle clubs zwaar bekritiseerd wordt. Er zijn in het uitvak schermen geplaatst die het zicht ernstig beperken. Daarmee heeft Heracles Almelo de veiligheid in het vak verhoogd, maar beperkt de club het zicht van de uitsupporters.

Supportersgroepen De Feijenoorder, De Noordzijde en Rotterdam Radicals hebben middels een statement aangekondigd dat supporters van de koploper van de Eredivisie niet zullen afreizen naar Almelo vanwege de aanpassingen aan het uitvak.

Artikel gaat verder onder video

"Het uitvak in Almelo voelt sinds dit seizoen niet meer als een plek voor voetbalsupporters, maar meer als een gevangenis. Waar we vorig jaar nog gastvrij werden ontvangen met een PMDS en goed zicht hadden op het veld, zijn er nu hekken, schermen en palen die het zicht ernstig beperken. Supporters worden opgesloten in plaats van welkom geheten", valt lezen in het statement.

Er is door supportersvereniging De Feijenoorder nog contact opgenomen met Heracles Almelo: "De Feijenoorder heeft onze zorgen bij Heracles neergelegd en gevraagd om in gesprek te gaan. Er kwam geen reactie. Er kwamen geen aanpassingen. Er kwam geen enkel signaal dat de beleving van uitfans er voor Heracles toe doet. Daarom trekken wij als fanatieke supporters een duidelijke grens: wij boycotten de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo", valt er te lezen.

Feyenoord is niet de eerste club die de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo boycot. Vorig weekend deden supporters van Sparta Rotterdam hetzelfde.