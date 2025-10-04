Live voetbal 15

Verhuurde Feyenoorder eerlijk over band met Van Persie: ‘Er zijn dingen gebeurd’

Verhuurde Feyenoorder eerlijk over band met Van Persie: 'Er zijn dingen gebeurd'
Luuk van Grinsven
4 oktober 2025, 14:25

Gjivai Zechiël kijkt uit naar de ontmoeting tussen Feyenoord en FC Utrecht, zo vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. De door Feyenoord verhuurde middenvelder doet eveneens een boekje open over zijn relatie met Robin van Persie, maar is erg geheimzinnig.

Zechiël is dit seizoen een van de sterkhouders in het elftal van Utrecht. De middenvelder beleefde vorig seizoen – na de winterstop – een goede verhuurperiode bij Sparta, maar drukt tijdens zijn nieuwe uitleenbeurt aan Utrecht nóg nadrukkelijker zijn stempel. De Rotterdammer kijkt uit naar het treffen met Feyenoord: “Die wedstrijd zit in mijn hoofd, daar praat ik al sinds het wedstrijdprogramma bekend is over. Tuurlijk kijk ik daar naar uit en heb je het er erover met je oude teamgenoten, dat je tegen hen speelt”, begint hij.

De 21-jarige spelverdeler krijgt vervolgens de vraag of hij extra gebrand is om zich tegen Feyenoord en trainer Van Persie te laten zien. “Er zijn in het verleden een paar dingen gebeurd. Maar die hebben we volwassen uitgesproken en daar zijn we goed uitgekomen. Robin en ik hebben een normale band met elkaar”, reageert de talentvolle middenvelder tamelijk geheimzinnig.

“Ik wil me elke week weer laten zien, ook tegen Feyenoord. Het is voor mij een extra leuke wedstrijd om te spelen, dat is zo. Robin werkt op zijn manier, ik dit seizoen op mijn manier. Misschien zien we elkaar volgend seizoen”, aldus Zechiël.

