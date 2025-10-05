Live voetbal

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Van Persie voert twee wijzigingen door in basiself

Feyenoord-trainer Robin van Persie
Foto: © Imago
Maurice Mazenier
5 oktober 2025, 06:55

Feyenoord wacht na de midweeks ontmoeting met Aston Villa in de Europa League (0-2 nederlaag) een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Trainer Robin van Persie heeft door de terugkeer van Quinten Timber en In-Beom Hwang een flinke luxepositie op het middenveld, waardoor hij de nodige moeilijke knopen moet doorhakken.

Timon Wellenreuther zal net als de afgelopen wedstrijden de voorkeur krijgen boven Justin Bijlow. Ten opzichte van de Europa League-wedstrijd van afgelopen donderdag ziet de Duitse goalie een licht gewijzigde achterhoede voor zijn neus. Gijs Smal kreeg midweeks de voorkeur boven Jordan Bos en het lijkt nu aannemelijk dat de Australiër weer terugkeert in de basis als linksachter. Givairo Read zal waarschijnlijk spelen als rechtsback, terwijl Anel Ahmedhodzic en Tsuyoshi Watanabe het centrum vormen. De spoeling is achterin dun, aangezien Gernot Trauner en Thomas Beelen langdurig uit de running zijn. Afgelopen weekend kwam daar ook nog een zware blessure voor Malcom Jeng bij.

Artikel gaat verder onder video

Op het middenveld kan Van Persie nog altijd niet beschikken over Jakub Moder, maar wel weer over Hwang en Timber. De Zuid-Koreaan maakte midweeks al zijn rentree tegen Aston Villa, terwijl Timber het Europese duel moest laten schieten vanwege een lichte voetblessure. De kans is zeer groot dat de Oranje-international wel weer aansluit bij de wedstrijdselectie. Waarschijnlijk kiest Van Persie op het middenveld voor hetzelfde trio als afgelopen donderdag, wat betekent dat Hwang, Luciano Valente en Sem Steijn in de basis staan.

In de voorhoede lijkt Ayase Ueda een zekerheid als spits. De Japanner is dit seizoen flink op dreef in de Eredivisie en was in zeven competitiewedstrijden al goed voor zes treffers. Ueda wordt in De Kuip waarschijnlijk geflankeerd door Anis Hadj Moussa en Aymen Sliti. Het lijkt erop dat laatstgenoemde de voorkeur krijgt boven Leo Sauer.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Read, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos; Hwang, Valente, Steijn; Hadj Moussa, Ueda, Sauer.

Feyenoord - Utrecht

Feyenoord
14:30
FC Utrecht
1,52
4,60
6,40
Vandaag om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

