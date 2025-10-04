Van der Vaart smult van Eredivisiespeler: 'Doet denken aan Rui Costa'

Rafael van der Vaart is groot fan van Luciano Valente, zo vertelt de oud-international in gesprek met RTV Rijnmond. De middenvelder, die FC Groningen afgelopen zomer verruilde voor Feyenoord, wordt door Van der Vaart zelfs (opnieuw) vergeleken met de vroegere Portugese stervoetballer Rui Costa.

In april van dit jaar, toen Valente nog onder contract stond in de Euroborg maar al wel gelinkt werd aan (onder meer) de Rotterdammers, stak Van der Vaart in Studio Voetbal al de loftrompet. "Valente, moet ik eerlijk zeggen, dat vind ik écht een hele goede speler. Met die afgezakte kousjes, een beetje Rui Costa, ken je die nog? Heerlijk! Nou overdrijf ik een beetje, maar daar heeft hij wel wat van weg", sprak de 87-voudig international destijds.

Feyenoord sloeg uiteindelijk toe en nam Valente voor zo'n zeven miljoen euro over van FC Groningen. In zijn eerste maanden in De Kuip maakt de international van Jong Oranje andermaal een uitstekende indruk op Van der Vaart. "Dat is natuurlijk een speler om van te smullen", klinkt het lovend. "Ken jij Rui Costa nog?", vervolgt Van der Vaart met een bijna identieke zin als een half jaar geleden. "Ja, die Portugees. Dat was nog meer een echte nummer tien, maar daar doet hij wel aan denken. Dat nonchalante, dat dartelen over het veld... Ik kan me een paar ballen van Valente herinneren...", vervolgt Van der Vaart. "Was dat tegen Fenerbahçe? Die bal tussendoor op Ueda, die 'm verkeerd aannam. Dan heb ik al genoeg gezien."

Ook over Sem Steijn is Van der Vaart zeer positief. "Een andere nummer tien dan ik. Ik scoorde ook veel, maar ik moest ook veel meer aan de bal komen. Ik vind dat Steijn zich goed ontwikkelt, ook aan de bal. Ik zeg weleens: er zit een goede kop op. Ja, dat is een cliché, maar het is wél waar. Het is wel een jongen die je niet snel ziet zeiken. Hij blijft hard werken en is ongelooflijk gevaarlijk. Als hij die zestien binnen loopt, het lijkt wel alsof hij een magneet ergens heeft zitten. Die bal valt via-via altijd voor zijn voeten. Dat is een kwaliteit, natuurlijk."