Hwang spreekt zich uit over afgeketste transfer: 'Je weet nooit wat de toekomst brengt'

Feyenoord-middenvelder zag afgelopen zomer een transfer naar het Engelse Fulham in het water vallen. Ondanks de afgeketste overgang baalt de Zuid-Koreaan hier niet van. Integendeel, hij is vooral trots op de interesse.

Hwang maakte vorig jaar zomer de overstap van het Servische Rode Ster Belgrado naar Feyenoord. In De Kuip ontpopte de 29-jarige controleur zich al snel tot een vaste waarde en tot een van de publieksliefhebbers van Het Legioen. Afgelopen zomer leek de Zuid-Koreaans international Feyenoord al achter zich te laten, maar Feyenoord besloot om hem niet te laten gaan.

Dat de transfer niet doorging zorgde niet voor teleurstelling bij Hwang. "Ik was vooral trots", blikt hij terug in gesprek met Voetbal International. "Ik was bezig aan mijn revalidatie, toen ik het hoorde. Je moet begrijpen dat de Premier League speciaal is voor jongens uit Zuid-Korea. Toen ik jong was keek ik naar Ji-Sung Park bij Manchester United. Iedereen wilde naar de Premier League, omdat het in feite de enige buitenlandse competitie was die we goed kenden. Als dan clubs uit die League naar jou informeren, ja, dat maakte dus wel trots"

De belangstelling vanuit de Premier League gaf wel een bevestiging, zo erkent Hwang. "Ik heb het erover gehad met mijn familie. Ik heb bij mijn vorige clubs beter gespeeld dan bij Feyenoord, omdat ik daar blessurevrij was. Maar nooit meldde zich een club uit de Premier League voor mij. Nu, na een jaar Feyenoord en niet eens op mijn beste niveau, kwamen die clubs wél. Dat zegt wel iets over hoe groot Feyenoord is en hoe blij ik ben dat ik hier speel."

Feyenoord was echter geenszins van plan om Hwang te laten gaan, waardoor hij nog altijd onder contract staat bij de Rotterdammers. Hij focust zich nu vooral op Feyenoord. "Ik ben dan ook niet teleurgesteld geweest dat een transfer naar Engeland niet doorging. Ik wil bij Feyenoord nu vooral fit blijven, kampioen worden en goede prestaties boeken in Europa. Daar ga ik alles aan doen. Dan weet je nooit wat de toekomst nog brengt", besluit hij.