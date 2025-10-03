Kritiek op aanvoerder Sem Steijn: 'Daarmee maakt hij Feyenoord te klein'

Feyenoord maakt zichzelf 'te klein', zo oordeelt clubwatcher Mikos Gouka in zijn analyse voor het Algemeen Dagblad. De journalist hoorde aanvoerder zeggen dat hij 'trots' was na de nederlaag tegen Aston Villa (0-2) in de Europa League, terwijl trainer Robin van Persie 'een heel goed Feyenoord' had gezien. Gouka vindt dat echter niet bij de statuur van Feyenoord passen.

In de eigen Kuip leed Feyenoord donderdagavond een 0-2 nederlaag tegen het Engelse Aston Villa. De Rotterdammers deden een groot deel van de wedstrijd aardig mee en kregen enkele kansen, maar uiteindelijk waren het de bezoekers die de wedstrijd naar zich toe trokken. Na afloop klonk er tevredenheid vanuit Feyenoord over de manier waarop de club zich gepresenteerd heeft.

"De manier waarop wij ons hebben laten zien, is iets om trots op te zijn”, sprak aanvoerder Steijn na afloop voor de camera van Ziggo Sport tegenover Noa Vahle. "Met name in de eerste helft leggen we gewoon een heel goede pot op de mat, creëren we veel kansen en zijn we dreigend. Dat is wel iets om trots op te zijn, ja.”

"Dat laatste zinnetje van Steijn met het woord ‘trots’, daar zit ook de rek nog bij Feyenoord", stelt Gouka. "Steijn bedoelt het goed, maar het woord trots - en ook Van Persie ging die richting op - maakt de Rotterdammers te klein. Een club met zo’n stadion, met internationals die invallen als internationals niet klaar zijn om te spelen, met volop spelers die vorig seizoen met de borst vooruit het veld afstapten na zware, maar prachtige wedstrijden tegen Girona, Benfica, Manchester City, Bayern München, Sparta Praag, AC Milan en Internazionale hoeft in eigen huis niet onder te doen voor Aston Villa."

"Voor de start van het toernooi werd aan Van Persie gevraagd of hij wist dat zijn ploeg volgens de bookmakers tot de favorieten behoort om de Europa League te winnen. Dat wist de trainer niet maar in het Rotterdamse kamp leek het of er wat lacherig over dat feitje werd gedaan", gaat de clubwatcher, die beeft dat Feyenoord nog op nul punten staat in de Europa League, verder. "Maar de ploeg heeft de laatste jaren zoveel laten zien in Europa, dat het woord trots eigenlijk niet meer past bij een 0-2 verlies in de Kuip tegen Aston Villa, al is dat natuurlijk een sterke opponent", besluit hij.