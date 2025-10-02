Sem Steijn zingt na zwak optreden tegen Aston Villa meteen toontje lager

verscheen donderdag na de Europa League-nederlaag van Feyenoord tegen Aston Villa (0-2) trots en nederig voor de camera van Ziggo Sport. De aanvoerder en middenvelder van de Rotterdammers prijst zijn teamgenoten.

Feyenoord moest donderdag uiteindelijk in de tweede helft het hoofd buigen voor Aston Villa, nadat er halverwege nog niet was gescoord in De Kuip. “De manier waarop wij ons hebben laten zien, is iets om trots op te zijn”, opent Steijn zijn interview met Noa Vahle. “Met name in de eerste helft leggen we gewoon een heel goede pot op de mat, creëren we veel kansen en zijn we dreigend. Dat is wel iets om trots op te zijn, ja.”

“Na rust werden we wat teruggedrongen en hadden we het een fase lastiger, maar het bleef een hele open wedstrijd”, vervolgt Steijn. “Het was gewoon een hele leuke wedstrijd. Het is zonde, want in de eerste helft hadden we misschien moeten scoren en de tweede helft ook. Dan loopt zo’n wedstrijd anders.”

Vorige week gaf Steijn na de wedstrijd tegen Sporting Braga (1-0 verlies) behoorlijk af op zijn teamgenoten. Steijn noemde zijn ploeggenoten ‘egoïstisch’. Nu kreeg hij zelf voldoende kansen om te scoren, maar had hij het vizier niet op scherp staan. Halverwege de wedstrijd werd Steijn online volop bekritiseerd; Feyenoord-trainer Robin van Persie had na 75 minuten genoeg gezien en wisselde zijn aanvoerder bij een 0-1 achterstand.

Wat ging er mis bij zijn gemiste kansen? Steijn reageert: “Ik moet het even terugkijken. Het is in ieder geval goed dat ik weer op de positie kom en dat ik tot kansen kom. Ik denk dat ik gewoon rustig moet blijven in die zestien en gewoon mijn ding moet doen. Vandaag lukt het even niet.”

Steijn vond zijn ploeggenoten vandaag in elk geval niet egoïstisch, geeft hij desgevraagd aan. “Ik stond echt met kippenveld op het veld vandaag. Hoe wij voor elkaar genokt hebben en hoe wij er zo’n mooie wedstrijd van gemaakt hebben. Dat is iets om trots op te zijn.”