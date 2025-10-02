Enorme verrassing in catacombe voorafgaand aan Feyenoord - Aston Villa

is op het allerlaatste moment afgehaakt voor het duel tussen Feyenoord en Aston Villa. De Argentijnse sluitpost raakte geblesseerd in de warming-up, waardoor zijn plek onder de lat overneemt in de tweede wedstrijd van de Europa League-competitiefase.

Aston Villa maakte zo’n uur geleden bekend welke elf namen het zouden gaan opnemen tegen Feyenoord. Eén van hen was doelman Martínez, die als eerste doelman van de Engelse ploeg weer onder de lat leek plaats te nemen.

Vlak voor de start van het duel wordt echter duidelijk dat de Argentijn een blessure heeft opgelopen in de warming-up. De doelman moet de wedstrijd in De Kuip daarom aan zich voorbij laten gaan. Nederlander Bizot neemt de plek van de voormalig WK-beul van het Nederlands elftal over.

Bizot stond ook in de vorige Europese wedstrijd van Aston Villa onder de lat, tegen Bologna. De voormalig goalie van AZ blonk uit, hield de nul en won met 1-0. Aanvankelijk zou Bizot het duel met Feyenoord dus vanaf de bank starten.