Live voetbal 1

Enorme verrassing in catacombe voorafgaand aan Feyenoord - Aston Villa

Spelers in de catacombe bij Feyenoord - Aston Villa
Foto: © Ziggo Sport
0 reacties
Luuk van Grinsven
2 oktober 2025, 21:11

Emiliano Martínez is op het allerlaatste moment afgehaakt voor het duel tussen Feyenoord en Aston Villa. De Argentijnse sluitpost raakte geblesseerd in de warming-up, waardoor Marco Bizot zijn plek onder de lat overneemt in de tweede wedstrijd van de Europa League-competitiefase.

Volg het duel tussen Feyenoord en Aston Villa in ons liveblog!

Aston Villa maakte zo’n uur geleden bekend welke elf namen het zouden gaan opnemen tegen Feyenoord. Eén van hen was doelman Martínez, die als eerste doelman van de Engelse ploeg weer onder de lat leek plaats te nemen.

Artikel gaat verder onder video

Vlak voor de start van het duel wordt echter duidelijk dat de Argentijn een blessure heeft opgelopen in de warming-up. De doelman moet de wedstrijd in De Kuip daarom aan zich voorbij laten gaan. Nederlander Bizot neemt de plek van de voormalig WK-beul van het Nederlands elftal over.

Bizot stond ook in de vorige Europese wedstrijd van Aston Villa onder de lat, tegen Bologna. De voormalig goalie van AZ blonk uit, hield de nul en won met 1-0. Aanvankelijk zou Bizot het duel met Feyenoord dus vanaf de bank starten.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis krijgt mooi affiche na dramatisch optreden bij Groningen tegen Feyenoord

  • Gisteren, 21:02
  • Gisteren, 21:02
Melvin Boel

Ontslaat Go Ahead Eagles Melvin Boel al na 3 maanden? 'Dit doet mij niets'

  • Gisteren, 20:32
  • Gisteren, 20:32
Robin van Persie

Van Persie komt met advies voor Heitinga en wijst dan naar kritische Sneijder

  • Gisteren, 16:34
  • Gisteren, 16:34
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Feyenoord - Aston Villa

Feyenoord
0 - 2
Aston Villa
Vandaag gespeeld om 21:00
Competitie: UEFA Europa League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Marco Bizot

Marco Bizot
Aston Villa
Team: Aston Villa
Leeftijd: 34 jaar (10 mrt. 1991)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Aston Villa
2
0
2024/2025
Brest
32
0
2023/2024
Brest
32
0
2022/2023
Brest
37
0

Meer info

Stand UEFA Europa League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Panathinaikos
1
3
3
2
Dinamo Zagreb
1
2
3
3
Midtjylland
1
2
3
4
Crystal Palace
0
0
0
4
Ludogorets
1
1
3
5
Roma
1
1
3
6
Freiburg
1
1
3
7
Lille
1
1
3
8
Stuttgart
1
1
3
9
FCSB
1
1
3
10
Genk
1
1
3
11
Lyon
1
1
3
12
Porto
1
1
3
13
Aston Villa
1
1
3
14
Braga
1
1
3
15
Nottm Forest
1
0
1
16
Betis
1
0
1
17
Celtic
1
0
1
18
Plzeň
1
0
1
19
Ferencváros
1
0
1
20
Crvena zvezda
1
0
1
21
Maccabi TA
1
0
1
22
PAOK
1
0
1
23
Basel
1
-1
0
24
Brann
1
-1
0
25
Celta
1
-1
0
26
Malmö
1
-1
0
27
Nice
1
-1
0
28
Bologna
1
-1
0
29
Feyenoord
1
-1
0
30
Go Ahead
1
-1
0
31
Rangers
1
-1
0
32
Salzburg
1
-1
0
33
Utrecht
1
-1
0
34
Fenerbahçe
1
-2
0
35
Sturm
1
-2
0
36
Young Boys
1
-3
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel