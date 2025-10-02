LIVE Europees voetbal | FC Utrecht en Go Ahead om 18.45, straks Feyenoord-Aston Villa en eerste wedstrijd AZ

De drie Nederlandse Europa League-deelnemers spelen donderdagavond hun tweede wedstrijd in de competitiefase. Om 18.45 uur beginnen FC Utrecht en Go Ahead Eagles aan hun eerste uitwedstrijd in het toernooi. De Domstedelingen nemen het in Noorwegen op tegen SK Brann, terwijl de bekerwinnaar in Griekenland de degens kruist met Panathinaikos. Om 21.00 uur zijn Feyenoord en AZaan de beurt. De Rotterdammers staan in de eigen Kuip tegenover Aston Villa, terwijl de Alkmaarders in hun eerste Conference League-wedstrijd op bezoek gaan bij AEK Larnaca op Cyprus. In dit liveblog houden we je de hele avond op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de Europa League en de Conference League.

Programma Nederlandse clubs in Europa op donderdag 2 oktober

🕖18.45 uur: SK Brann - FC Utrecht

🕖18.45 uur: Panathinaikos - Go Ahead Eagles

🕘21.00 uur: Feyenoord - Aston Villa

🕘21.00 uur: AEK Larnaca - AZ

