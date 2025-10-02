Live voetbal

LIVE Europees voetbal | FC Utrecht en Go Ahead om 18.45, straks Feyenoord-Aston Villa en eerste wedstrijd AZ

Europa League avond met Go Ahead Eagles, FC Utrecht en Feyenoord
Foto: © Imago/Realtimes
Redactie FCUpdate
2 oktober 2025, 16:45

De drie Nederlandse Europa League-deelnemers spelen donderdagavond hun tweede wedstrijd in de competitiefase. Om 18.45 uur beginnen FC Utrecht en Go Ahead Eagles aan hun eerste uitwedstrijd in het toernooi. De Domstedelingen nemen het in Noorwegen op tegen SK Brann, terwijl de bekerwinnaar in Griekenland de degens kruist met Panathinaikos. Om 21.00 uur zijn Feyenoord en AZaan de beurt. De Rotterdammers staan in de eigen Kuip tegenover Aston Villa, terwijl de Alkmaarders in hun eerste Conference League-wedstrijd op bezoek gaan bij AEK Larnaca op Cyprus. In dit liveblog houden we je de hele avond op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de Europa League en de Conference League.

Programma Nederlandse clubs in Europa op donderdag 2 oktober

🕖18.45 uur: SK Brann - FC Utrecht
🕖18.45 uur: Panathinaikos - Go Ahead Eagles
🕘21.00 uur: Feyenoord - Aston Villa
🕘21.00 uur: AEK Larnaca - AZ

LIVE Europees voetbal: FC Utrecht, Go Ahead, Feyenoord en AZ komen in actie

1m geleden

17:08

Vorige week

FC Utrecht en Go Ahead Eagles komen zometeen dus als eerste twee Nederlandse clubs in actie. Zowel de Domstedelingen als de Deventenaren begonnen met een kleine thuisnederlaag aan de competitiefase van de Europa League. Het Utrecht van Ron Jans bood het Franse Olympique Lyon uitstekend partij, maar ging door een fraaie goal van invaller Tanner Tessmann met 0-1 ten onder. Go Ahead opende op zijn beurt met een thuiswedstrijd tegen het Roemeense FCSB, dat aan een vroeg doelpunt van David Miculescu genoeg had om de drie punten mee naar huis te nemen (0-1). 

4m geleden

17:05

Eagles in kletsnat Athene

Go Ahead Eagles speelt om 18.45 uur het uitduel bij Panathinaikos. In de Griekse hoofdstad Athene komt de regen met bakken uit de lucht, waardoor de UEFA met een fraaie geste richting de meegereisde Nederlandse fans komt. 

Fraai gebaar UEFA richting Eagles-supporters in kletsnat Athene

Fraai gebaar UEFA richting Eagles-supporters in kletsnat Athene

De UEFA toont een fraai gebaar door poncho's uit te delen aan de meegereisde Go Ahead Eagles-supporters in het regenachtige Athene, waar de club speelt tegen Panathinaikos.

Lees verder

6m geleden

17:03

Welkom!

Goedemiddag en welkom in dit blog! Hier houden we je de komende uren op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij de Europese duels van donderdagavond. 

➡️ Meer Europa League nieuws

  • Ticketshop
Brann - Utrecht

SK Brann
18:45
FC Utrecht
Vandaag om 18:45
Competitie: UEFA Europa League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand UEFA Europa League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Panathinaikos
1
3
3
2
Dinamo Zagreb
1
2
3
3
Midtjylland
1
2
3
4
Crystal Palace
0
0
0
4
Ludogorets
1
1
3
5
Roma
1
1
3
6
Freiburg
1
1
3
7
Lille
1
1
3
8
Stuttgart
1
1
3
9
FCSB
1
1
3
10
Genk
1
1
3
11
Lyon
1
1
3
12
Porto
1
1
3
13
Aston Villa
1
1
3
14
Braga
1
1
3
15
Nottm Forest
1
0
1
16
Betis
1
0
1
17
Celtic
1
0
1
18
Plzeň
1
0
1
19
Ferencváros
1
0
1
20
Crvena zvezda
1
0
1
21
Maccabi TA
1
0
1
22
PAOK
1
0
1
23
Basel
1
-1
0
24
Brann
1
-1
0
25
Celta
1
-1
0
26
Malmö
1
-1
0
27
Nice
1
-1
0
28
Bologna
1
-1
0
29
Feyenoord
1
-1
0
30
Go Ahead
1
-1
0
31
Rangers
1
-1
0
32
Salzburg
1
-1
0
33
Utrecht
1
-1
0
34
Fenerbahçe
1
-2
0
35
Sturm
1
-2
0
36
Young Boys
1
-3
0

Complete Stand

