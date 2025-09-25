Live voetbal 4

Eus doet gewaagde voorspelling over Eagles in de Europa League: 'Ik heb berekend...'

Özcan Akyol en Sam van Royen bij Go Ahead Eagles - FCSB
Foto: © Ziggo Sport
1 reactie
Frank Hoekman
25 september 2025, 18:27

Özcan Akyol komt voorafgaand aan de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en FCSB met een gewaagde voorspelling. Volgens de schrijver, columnist én bekende Eagles-supporter gaat het elftal van Melvin Boel in de competitiefase van de Europa League tussen de acht en tien punten bij elkaar sprokkelen.

Akyol staat een klein halfuur voor de aftrap samen met Ziggo Sport-verslaggever Sam van Royen op het veld van De Adelaarshorst, terwijl de spelers van Go Ahead en FCSB met hun warming-up bezig zijn. De schrijver heeft zich wat gestoord aan de houding jegens de Eagles bij andere clubs. "Dat neerbuigende uit het westen... Je hoort van mensen van AZ, Ajax en Feyenoord: jullie hebben niks te zoeken in Europa. Dan denk ik: jullie pakken ook niet bepaald de punten. Van jullie moeten we het ook niet hebben", aldus de schrijver.

Artikel gaat verder onder video

Van Royen vraagt 'rasoptimist' Akyol vervolgens hoeveel punten hij denkt dat Go Ahead over zal houden aan de competitiefase van de Europa League. "Ik heb berekend dat het er acht tot tien gaan worden", reageert de schrijver. "Ik zou toch wel bij zijn met tien, dan gaan Marco van Basten, Ruud Gullit en Rafael van der Vaart uit eten met Mats (Deijl, red.). Dat hebben ze beloofd bij Rondo, dat gun ik hem wel. De tegenstander van vandaag is misschien geïmponeerd door dit ministadionnetje. Ik kan me voorstellen, met weinig zelfvertrouwen, dat we kunnen verrassen", aldus Akyol.

Bij de loting werd Go Ahead aan een aantal gerenommeerde clubs. Na FCSB neemt de bekerwinnaar het in eigen huis ook op tegen Aston Villa, VfB Stuttgart en Sporting Braga. Daarnaast wacht het elftal van Melvin Boel uitwedstrijden tegen achtereenvolgens Panathinaikos, Red Bull Salzburg, Olympique Lyon en OGC Nice.

Wat denk jij: is Özcan Akyol te optimistisch over de Europa League-kansen van Go Ahead?

Laden...
40 stemmen

➡️ Meer Go Ahead Eagles nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Sem Steijn van Feyenoord

Steijn scheldt live op tv en maakt enorm verwijt aan teamgenoten

  • Gisteren, 23:11
  • Gisteren, 23:11
Robin van Persie van Feyenoord

Van Persie en Feyenoord krijgen deksel op de neus in Braga na stortvloed aan wissels

  • Gisteren, 22:53
  • Gisteren, 22:53
Feyenoord-fans in uitvak bij Braga

Deze boodschap uit Feyenoord-uitvak hoorde je niet op televisie

  • Gisteren, 22:41
  • Gisteren, 22:41
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Arena
879 Reacties
45 Dagen lid
2.196 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik dacht dat deze meneer gecancelled was?

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Arena
879 Reacties
45 Dagen lid
2.196 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik dacht dat deze meneer gecancelled was?

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Go Ahead - FCSB

Go Ahead Eagles
18:45
Steaua Boekarest
Vandaag om 18:45
Competitie: UEFA Europa League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Melvin Boel

Melvin Boel
Go Ahead Eagles
Team: Go Ahead
Functie: Coach
Leeftijd: 38 jaar (26 jan. 1987)

Meer info

Stand UEFA Europa League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Dinamo Zagreb
1
2
3
2
Midtjylland
1
2
3
3
Ludogorets
1
1
3
4
Crystal Palace
0
0
0
4
Roma
1
1
3
5
Freiburg
1
1
3
6
Braga
1
1
3
7
Nottm Forest
1
0
1
8
Betis
1
0
1
9
Celtic
1
0
1
10
Crvena zvezda
1
0
1
11
Maccabi TA
1
0
1
12
PAOK
1
0
1
13
Aston Villa
0
0
0
14
Bologna
0
0
0
15
Brann
0
0
0
16
Celta
0
0
0
17
FCSB
0
0
0
18
Ferencváros
0
0
0
19
Genk
0
0
0
20
Go Ahead
0
0
0
21
Lille
0
0
0
22
Lyon
0
0
0
23
Panathinaikos
0
0
0
24
Porto
0
0
0
25
Rangers
0
0
0
26
Salzburg
0
0
0
27
Stuttgart
0
0
0
28
Utrecht
0
0
0
29
Plzeň
0
0
0
30
Young Boys
0
0
0
31
Basel
1
-1
0
32
Malmö
1
-1
0
33
Nice
1
-1
0
34
Feyenoord
1
-1
0
35
Fenerbahçe
1
-2
0
36
Sturm
1
-2
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel