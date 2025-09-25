Eus doet gewaagde voorspelling over Eagles in de Europa League: 'Ik heb berekend...'

Özcan Akyol komt voorafgaand aan de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en FCSB met een gewaagde voorspelling. Volgens de schrijver, columnist én bekende Eagles-supporter gaat het elftal van Melvin Boel in de competitiefase van de Europa League tussen de acht en tien punten bij elkaar sprokkelen.

Akyol staat een klein halfuur voor de aftrap samen met Ziggo Sport-verslaggever Sam van Royen op het veld van De Adelaarshorst, terwijl de spelers van Go Ahead en FCSB met hun warming-up bezig zijn. De schrijver heeft zich wat gestoord aan de houding jegens de Eagles bij andere clubs. "Dat neerbuigende uit het westen... Je hoort van mensen van AZ, Ajax en Feyenoord: jullie hebben niks te zoeken in Europa. Dan denk ik: jullie pakken ook niet bepaald de punten. Van jullie moeten we het ook niet hebben", aldus de schrijver.

Van Royen vraagt 'rasoptimist' Akyol vervolgens hoeveel punten hij denkt dat Go Ahead over zal houden aan de competitiefase van de Europa League. "Ik heb berekend dat het er acht tot tien gaan worden", reageert de schrijver. "Ik zou toch wel bij zijn met tien, dan gaan Marco van Basten, Ruud Gullit en Rafael van der Vaart uit eten met Mats (Deijl, red.). Dat hebben ze beloofd bij Rondo, dat gun ik hem wel. De tegenstander van vandaag is misschien geïmponeerd door dit ministadionnetje. Ik kan me voorstellen, met weinig zelfvertrouwen, dat we kunnen verrassen", aldus Akyol.

Bij de loting werd Go Ahead aan een aantal gerenommeerde clubs. Na FCSB neemt de bekerwinnaar het in eigen huis ook op tegen Aston Villa, VfB Stuttgart en Sporting Braga. Daarnaast wacht het elftal van Melvin Boel uitwedstrijden tegen achtereenvolgens Panathinaikos, Red Bull Salzburg, Olympique Lyon en OGC Nice.