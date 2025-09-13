Live voetbal

Go Ahead-fans doen noodkreet richting Serdar Gözübüyük

Serdar Gozubuyk legt Go Ahead Eagles - FC Volendam stil
Foto: © ESPN
0 reacties
Dominic Mostert
13 september 2025, 21:02

De wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en FC Volendam is zaterdagavond enige tijd onderbroken. Supporters van Go Ahead wierpen bekertjes op het veld om daarmee aandacht te vragen voor een medische noodsituatie op de tribune.

Scheidsrechter Serdar Gözübüyük en zijn assistenten hadden door wat er gebeurde. De wedstrijd werd stilgelegd, terwijl er medische hulp kwam voor de persoon op de tribune die dat nodig had. Op het moment van de staking stond het 3-0 voor Go Ahead. Het gebeurde in de 83ste minuut.  

Artikel gaat verder onder video

Na verloop van tijd klonk applaus op de tribune, waarmee wellicht werd aangegeven dat de persoon het goed maakt. De onderbreking duurde uiteindelijk zo'n zeven minuten.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Kees Kwakman

Kwakman hekelt optreden Hensgens en wijst naar 'beste scheidsrechter van Nederland'

  • Gisteren, 23:53
  • Gisteren, 23:53
Hensgens geeft rood aan Hadj Moussa bij Feyenoord-Heerenveen

Feyenoord blijft foutloos in de Eredivisie, opvallende hoofdrol scheidsrechter Hensgens

  • Gisteren, 23:07
  • Gisteren, 23:07
Robin Hensgens tijdens Feyenoord - sc Heerenveen

Hensgens geeft onbegrijpelijke rode kaart aan Heerenveen en rent daarna plots van het veld

  • Gisteren, 22:45
  • Gisteren, 22:45
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Go Ahead - Volendam

Go Ahead Eagles
3 - 0
FC Volendam
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
11
Volendam
4
0
4
12
Telstar
4
-2
4
13
Go Ahead
4
-3
3
14
Twente
4
-3
3
15
NAC
4
-5
3

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel