Go Ahead-fans doen noodkreet richting Serdar Gözübüyük

De wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en FC Volendam is zaterdagavond enige tijd onderbroken. Supporters van Go Ahead wierpen bekertjes op het veld om daarmee aandacht te vragen voor een medische noodsituatie op de tribune.

Scheidsrechter Serdar Gözübüyük en zijn assistenten hadden door wat er gebeurde. De wedstrijd werd stilgelegd, terwijl er medische hulp kwam voor de persoon op de tribune die dat nodig had. Op het moment van de staking stond het 3-0 voor Go Ahead. Het gebeurde in de 83ste minuut.

Artikel gaat verder onder video

Na verloop van tijd klonk applaus op de tribune, waarmee wellicht werd aangegeven dat de persoon het goed maakt. De onderbreking duurde uiteindelijk zo'n zeven minuten.