Mats Deijl richt zich tot journalist: ‘Dit moet je niet doen, Willem’

kreeg woensdagmiddag de lachers op de hand tijdens de persconferentie in aanloop naar het Europa League-duel tegen FCSB. De nuchtere rechtsback van Go Ahead Eagles kreeg afgelopen weekend een behoorlijke schop op de lip te verwerken, maar merkte dat zijn vriendin daar geen moeite mee had.

Het zijn bijzondere dagen voor Deijl en Go Ahead. De Deventenaren wonnen afgelopen weekend de IJsselderby tegen PEC Zwolle (0-2) en debuteren donderdag in de Europa League. Deijl is ‘gewoon’ van de partij bij het historische duel van Go Ahead, al kreeg hij tegen PEC een behoorlijke tik in het gezicht te verwerken van Jamiro Monteiro, die daardoor moest inrukken met een rode kaart.

Deijl liep lichte schade in het gezicht op. Zo had hij wat last van de neus en was zijn lip iets dikker. Op de persconferentie maakt de verdediger hier een dolletje over. “Mijn vriendin vond een iets dikker lippie wel prettig, een keer wat anders”, lacht hij.

De opmerking zorgde voor grote hilariteit in de persruimte. Deijl corrigeert zich snel. “Allemaal gekke… Gewoon een kusje, hè. Dit moet je niet doen, Willem”, richt hij zich tot één van de aanwezige verslaggevers.

Gelukkig viel de schade uiteindelijk mee voor de aanvoerder van de Eagles. “Mijn lip is nog een beetje dik en ik heb nog een beetje last van mijn neus, maar het ziet er gelukkig prima uit”, aldus Deijl.