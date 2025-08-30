Lindhout legt Heerenveen - Go Ahead Eagles na 36 minuten stil

Allard Lindhout heeft de wedstrijd tussen sc Heerenveen en Go Ahead Eagles na 36 minuten stilgelegd. Op een van de vakken met thuissupporters had iemand acuut medische hulp nodig, dus besloot de arbiter het duel te staken.

Go Ahead Eagles was al na een minuut op voorsprong gekomen bij Heerenveen via Melle Meulensteen. Terwijl de Friezen beter in de wedstrijd kwamen, vond er een medisch noodgeval plaats op de tribune. Terwijl verschillende spelers paniekerig richting de kant zwaaiden, besloot Lindhout het spel stil te leggen, waarna artsen van de teams richting de tribune snelden.

Na een behandeling van zo’n drie minuten klonk er applaus. Terwijl het medisch personeel nog bezig is bij de supporter, nemen de spelers hun plaats weer in op het veld. Enkele minuten later klinkt dat de situatie van de supporter stabiel is.

Zo'n tien minuten na het stilleggen van de wedstrijd werd de supporter onder applaus per brancard van de tribune afgevoerd.

