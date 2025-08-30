Live voetbal 6

Lindhout legt Heerenveen - Go Ahead Eagles na 36 minuten stil

Allard Lindhout
Foto: © ESPN
1 reactie
Niels Hassfeld
30 augustus 2025, 19:29   Bijgewerkt: 19:55

Allard Lindhout heeft de wedstrijd tussen sc Heerenveen en Go Ahead Eagles na 36 minuten stilgelegd. Op een van de vakken met thuissupporters had iemand acuut medische hulp nodig, dus besloot de arbiter het duel te staken.

Go Ahead Eagles was al na een minuut op voorsprong gekomen bij Heerenveen via Melle Meulensteen. Terwijl de Friezen beter in de wedstrijd kwamen, vond er een medisch noodgeval plaats op de tribune. Terwijl verschillende spelers paniekerig richting de kant zwaaiden, besloot Lindhout het spel stil te leggen, waarna artsen van de teams richting de tribune snelden.

Artikel gaat verder onder video

Na een behandeling van zo’n drie minuten klonk er applaus. Terwijl het medisch personeel nog bezig is bij de supporter, nemen de spelers hun plaats weer in op het veld. Enkele minuten later klinkt dat de situatie van de supporter stabiel is.

Zo'n tien minuten na het stilleggen van de wedstrijd werd de supporter onder applaus per brancard van de tribune afgevoerd.

Volg het duel in ons liveblog.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Collage van Noa Lang, Sem Steijn en Jorrel Hato met het Eredivisielogo en twee pijlen

Overzicht zomertransfers Eredivisie 2025/26: Ajax rondt vier huurtransfers op één dag af

  • Gisteren, 17:56
  • Gisteren, 17:56
FC Utrecht-trainer Ron Jans met het logo van de Europa League op de achtergrond

Data bevestigen: Utrecht grootste Nederlandse pechvogel bij EL-loting

  • Gisteren, 16:46
  • Gisteren, 16:46
Afbeelding voor de loting van de Europa League en de Conference League met AZ, Feyenoord, Go Ahead en FC Utrecht

Teruglezen: Zo verliep de EL- en ECL-loting voor Feyenoord, Utrecht, Eagles en AZ

  • Gisteren, 13:00
  • Gisteren, 13:00
1 1 reactie
Reageren
1 reactie
Arena
323 Reacties
19 Dagen lid
1.116 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het is wel steeds vaker aan de hand heb ik het idee. Hopelijk komt het goed.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Arena
323 Reacties
19 Dagen lid
1.116 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het is wel steeds vaker aan de hand heb ik het idee. Hopelijk komt het goed.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Heerenveen - Go Ahead

2 - 2
Vandaag gespeeld om 18:45
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
13
Go Ahead
3
-3
2
14
Fortuna
2
-1
1
15
Heerenveen
3
-2
1
16
Telstar
3
-4
1
17
Excelsior
3
-9
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel