Spreekkoor over Jade Anna tijdens Go Ahead Eagles - Ajax

Jade Anna van Vliet
Foto: © ESPN
Dominic Mostert
17 augustus 2025, 13:20

Opnieuw een beledigend spreekkoor richting Jade Anna van Vliet. Tijdens de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Ajax werd de vriendin van Kenneth Taylor beledigd door de fans van de thuisclub.

In de eerste helft was te horen dat ‘Jade is de hoer van Amsterdam’ werd gezongen. Vorig jaar oktober was tijdens Feyenoord – Ajax al ‘Jade is een kankerhoer’ te horen. De Nederlandse influencer heeft sinds 2023 een relatie met Taylor.

Vrouwonvriendelijke spreekkoren in het voetbal zijn dus niet nieuw. Sylvie Meis, de voormalige partner van Rafael van der Vaart, werd in 2004 ook ‘de hoer van Amsterdam’ genoemd, toen door het ADO Den Haag-publiek. Ze vertelde onlangs in de documentaire The TMF Story wat dat met haar deed.

De wedstrijd tussen Go Ahead en Ajax is te volgen via ons liveverslag.

Kramer
Kramer
Teleurstellend, veranderd de laatste jaren ook van familieclub naar halve zolen.

Correctie, moet Alkmaar zijn! Meisje wat alles voor de publiciteit doet, zelfs in de bedrijfsauto van haar vriend filmpjes maakt en dan zielig doen als ze een bekeuring krijgt.

@Meisje Sticks die vriendin van gimenez was er anders ook niet vies van om alles op het net te gooien ze trok er zelfs een dino pak voor aan

Dieptriest, jaloezie noem je dat.

@❌❌❌ Zo is dat. Heeft echt helemaal niks met het voetbal te maken !!

Ach ja, in de arena spreken ze allemaal ABN.

