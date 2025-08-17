Spreekkoor over Jade Anna tijdens Go Ahead Eagles - Ajax

Opnieuw een beledigend spreekkoor richting Jade Anna van Vliet. Tijdens de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Ajax werd de vriendin van beledigd door de fans van de thuisclub.

In de eerste helft was te horen dat ‘Jade is de hoer van Amsterdam’ werd gezongen. Vorig jaar oktober was tijdens Feyenoord – Ajax al ‘Jade is een kankerhoer’ te horen. De Nederlandse influencer heeft sinds 2023 een relatie met Taylor.

Vrouwonvriendelijke spreekkoren in het voetbal zijn dus niet nieuw. Sylvie Meis, de voormalige partner van Rafael van der Vaart, werd in 2004 ook ‘de hoer van Amsterdam’ genoemd, toen door het ADO Den Haag-publiek. Ze vertelde onlangs in de documentaire The TMF Story wat dat met haar deed.

