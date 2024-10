Misselijkmakend: Jade Anna, vriendin van Taylor, wordt op walgelijke wijze beledigd in De Kuip

Een deel van de aanhang van Feyenoord heeft zich in de zestigste minuut schandalig gedragen. Op het moment dat het veld verliet voor Kian Fitz-Jim, klonk er een walgelijk lied vanaf de tribunes richting Jade Anna van Vliet(20), de vriendin van Taylor.

Taylor was al na zes minuten belangrijk voor Ajax met de openingstreffer, nadat hij de bal in een leeg doel schoof. Timon Wellenreuther was immers nergens te bekennen bij de 0-1. De middenvelder speelde solide en greep in de tweede helft goed in, zodat Julían Carranza niet tot schieten kon komen.

Na zestig minuten zat De Klassieker erop voor Taylor, die door Francesco Farioli naar de kant werd gehaald voor Fitz-Jim. Toen de middenvelder het veld verliet, klonken er walgelijke teksten vanaf de tribunes richting vriendin en influencer Jade Anna. “Jade is een kankerhoer”, viel te horen. Op X zijn er verschillende boze reacties te lezen over het misselijkmakende moment in De Kuip.

