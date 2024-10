Brian Priske krijgt forse veeg uit de pan, ondanks knappe zege bij Benfica

Brian Priske boekte weliswaar een ontzettend knappe overwinning met Feyenoord op bezoek bij Benfica in de Champions League, maar heeft met zijn tactische omzetting in de tweede helft tóch voor verbazing gezorgd. De Deen bracht voor , waarna de Rotterdammers vrijwel direct tegen een tegentreffer aanliepen.

Feyenoord speelde bij vlagen uitstekend op bezoek bij Benfica en stond na de eerste helft op 0-2 voorsprong. Er was geen vuiltje aan de lucht, totdat Priske de boel omzette met een wissel. De Deen haalde Osman na een uur spelen naar de kant voor Beelen.

“Feyenoord had de controle met de manier waarop ze speelden, zowel verdedigend als aanvallend. Dan krijg je de 1-2 en dan staat het best wel open. Wij zeiden van: is Osman geblesseerd? Hij haalde de snelheid voorin weg”, begint Youri Mulder over het opvallende moment.

“Hij gaat met drie centrale verdedigers spelen, waardoor de backs hoger gaan spelen in balbezit. Dat is het gevolg van dat systeem. Misschien moeten ze dat niet doen, al krijgen de backs daardoor meer ruimte”, vervolgt de analist, die bijval krijgt van Royston Drenthe. “Ik denk dat ze het te vroeg in de wedstrijd doen, omdat er op dat moment geen vuiltje aan de lucht is. Ik denk dat ze dat pas in de zeventigste of tachtigste minuut moeten doen om het dicht te timmeren”, zegt de voormalig voetballer.

Sjoerd Mossou verbaasde zich eveneens over de actie van Priske, zo tweette hij tijdens de wedstrijd. “Heel vreemde systeemwissel van Priske na amper een uur. Grip grotendeels kwijt daarna”, sprak de columnist. Marciano Vink van ESPN deelt een soortgelijk bericht op X: “Dan begrijp ik trainers niet... die opnieuw het wiel willen gaan uitvinden! Waarom je snelheid voorin weghalen en controle uit handen geven..je komt nu een man voorin te kort met druk zetten!”

