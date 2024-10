Feyenoord-fans schrikken van eigen speler: ‘Hij deelt elke wedstrijd random een doodschop uit’

maakt sinds zijn zomerse komst van Rode Ster Belgrado veel indruk in het shirt van Feyenoord. Supporters van de Rotterdamse club zien echter ook een gevaar in het spel van de Zuid-Koreaanse middenvelder.

Feyenoord won zaterdagavond met 1-5 bij Go Ahead Eagles. Hwang heerste op het middenveld en was goed voor een assist, maar flirtte ook met een rode kaart. Op slag van rust kreeg hij geel voor een harde charge van achter op Bobby Adekanye. Het was voor Hwang zijn tweede geel kaart in vier competitiewedstrijden voor Feyenoord, nadat hij ook twee weken geleden ook al op de bon werd geslingerd tegen FC Twente.

“Hwang deelt elke wedstrijd random een doodschop uit”, reageert een supporter van Feyenoord op X. Voorgenoemd bericht is op het moment van schrijven al 199 keer geliket. Veel andere Feyenoord-fans onderschrijven dat Hwang op het randje speelt. “Als het zo doorgaat zijn we hem de tweede seizoenshelft om de wedstrijd kwijt”, reageert iemand anders bijvoorbeeld, doelend op een mogelijke schorsing die een rode kaart of een cumulatie van gele kaarten zou opleveren.

In de studio van ESPN was analist Marciano Vink lovend over Hwang. "Het is een genot om naar hem te kijken. Eigenlijk zou je gewoon een camera alleen op hem moeten zetten, hoe vaak hij om zich heen kijkt en hoe hij met het spelletje bezig is. Hij heeft vijf kansen gecreëerd, samen met Ibrahim Osman het meest. Hij heeft 12,46 kilometer gelopen, het meest, en 73 high intensity runs gedaan, het meest. Hij heeft de hoogste gemiddelde loopsnelheid over de hele wedstrijd én hij heeft de meeste balveroveringen. Wat wil je eigenlijk nog meer?", zei de oud-voetballer onder meer.

