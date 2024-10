Feyenoord-aanvoerder Quinten Timber corrigeert ESPN: 'Jullie snappen het niet'

staat glunderend voor de camera's van ESPN, nadat hij met Feyenoord een overtuigende 1-5 zege boekte op bezoek bij Go Ahead Eagles. Toch moet de aanvoerder van de Stadionclub de betaalzender even corrigeren, op het moment dat op zijn verzoek de beelden van de vierde Feyenoord-treffer nog even worden afgespeeld.

De 0-4 in Rotterdams voordeel kwam van de voet van de Japanner Ayase Ueda, maar was veel meer dan een persoonlijk succes voor de spits een teamprestatie. Timber krijgt eerst de beelden van zijn eigen treffer, de 0-3 die op slag van rust viel, te zien. "Ja, ik ben het met je eens dat ik de wedstrijd daarmee misschien wel gekilld heb. Als het 0-2 staat kunnen ze nog 1-2 maken waardoor het nog spannend kan worden. Maar door die 0-3 vlak voor rust deel je een klap uit aan de tegenstander. Vooral lekker in Deventer, waar het eigenlijk altijd lastig is", analyseert de aanvoerder.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Sterk Feyenoord haalt uit in Deventer en is klaar voor weerzien met oude bekenden

"Daarna doe je het ook nog goed in de tweede helft, maak je ook nog mooie goals", vervolgt Timber. "Ik denk dat ze vandaag allemaal mooi waren, die ga ik zeker terugkijken." De Oranje-international krijgt vervolgens de vraag of hij van de 0-4 ('echt een teamdoelpunt') het meest heeft kunnen genieten. "Ga ik die ook nog terugzien?", vraagt de captain. "Als jij dat wil", luidt het antwoord, waarop de beelden worden ingestart op het moment dat Igor Paixão de bal in de middencirkel in bezit heeft. "Jullie snappen het niet, het begint al véél eerder, hè?", zegt Timber direct, al kijkend naar de monitor.

LEES OOK: Feyenoord maakt 'een van mooiste goals' dit seizoen, tweet en reactie van Priske spreken boekdelen

Na het interview trekt presentator Jan-Joost van Gangelen het boetekleed aan en wordt de héle opbouw naar de goal van Ueda alsnog getoond in De Eretribune. "Het is een liefhebber en hij heeft groot gelijk, speciaal voor Timber pakken we de goal er nog even vanaf het allereerste moment bij."

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

Wat een prachtaanval van Feyenoord 🤤#GAEFEY — ESPN NL (@ESPNnl) October 19, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Priske legt uit waarom miljoenenaankoop Feyenoord wegkwijnt op de bank

Een miljoenenaankoop uit 2023 moet het momenteel stellen met een reserverol bij Feyenoord.