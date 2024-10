Priske legt uit waarom miljoenenaankoop Feyenoord wegkwijnt op de bank

Feyenoord telde in de zomer van 2023 nog bijna acht miljoen euro neer voor zijn komst, maar ook onder Brian Priske speelt vaker niet dan wel voor de Rotterdammers. De Deense oefenmeester legt vrijdagmiddag uit waarom andere spelers de voorkeur krijgen boven de Kroatisch international, die in de ogen van Priske wel deglijk over kwaliteiten beschikt.

Priskes voorganger Arne Slot deed vorig seizoen mondjesmaat een beroep op Ivanusec, die uiteindelijk tot 34 wedstrijden zou komen. Slechts zestien keer deed hij dat vanaf de aftrap, de andere achttien wedstrijden kwam de Kroaat als invaller binnen de lijnen. Met drie goals en zeven assists lag zijn rendement niet extreem hoog voor een buitenspeler. Onder Priske wacht Ivanusec nog altijd op zijn eerste basisplaats; tot dusverre kwam hij dit seizoen tot 127 speelminuten, verdeeld over vijf invalbeurten.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Krabbendam en Van Egmond bestempelen Feyenoorder als miskoop: ‘Was hem alweer bijna vergeten’

"Ivanusec was toch een grote aankoop vorig seizoen, maar we zien hem bijna nooit. Hoe kijk jij tegen hem aan?", wordt Priske gevraagd op de persconferentie waarin hij vooruitblikt op het Eredivisieduel bij Go Ahead Eagles (zaterdag, 21.00 uur). "Luka worstelt om de speeltijd te krijgen die hij zeker zou willen", moet de Deen toegeven. "Ik kies voor anderen, zoek misschien iets meer snelheid dan Luka heeft."

LEES OOK: Priske bevestigt: Feyenoord mist smaakmaker in Klassieker tegen Ajax

Dat neemt niet weg dat Ivanusec wel degelijk over de nodige kwaliteiten beschikt, bezweert Priske. "Hij heeft een goede techniek en een goed voetbalbrein, hij ziet goede passmogelijkheden." Aan zijn inzet ligt het ook niet: "Hij traint goed, heeft de juiste mindset en een goed karakter. Als hij blijft vechten dan gaat hij zijn momenten krijgen. Hij reageert goed op mijn beslissingen, is een goede professional", besluit Priske.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Giménez liep vlak voor deadline toptransfer mis: 'Voor mij staat de deur nog steeds open'

Feyenoord-spits Santiago Giménez was op 30 augustus jongstleden nog dichtbij een absolute toptransfer.