Krabbendam en Van Egmond bestempelen Feyenoorder als miskoop: ‘Was hem alweer bijna vergeten’

Martijn Krabbendam en Michel van Egmond zijn niet onder de indruk van . De Kroaat zou volgens beide heren best wel wat kunnen, maar het wil er bij Feyenoord nog niet uitkomen. Daarom gaan ze zo ver hem te bestempelen als miskoop.

Tijdens de extra aflevering van de Dick Voormekaar Podcast krijgen Krabbendam en Van Egmond de vraag hoe het met Ivanusec is gesteld, wat laatstgenoemde een goede vraag vindt. “Waar zit hij? Waar hangt hij uit? Nou, op de bank vooral”, beantwoordt Krabbendam zijn eigen vragen. Vervolgens wordt de invalbeurt van de buitenspeler op bezoek bij Girona aangehaald, waarin hij ook geen potten wist te breken. “We kunnen simpel stellen dat hij niet overloopt van vertrouwen”, stelt de Feyenoord-volger.

“Ik dacht dat het wel een goede aankoop was”, geeft Van Egmond aan, waarna Krabbendam terugblikt op hoe de Kroaat binnenkwam bij Feyenoord. “Tegen Utrecht had hij een geniaal steekpassje, toen dacht iedereen dat het een goede speler zou zijn.” Niet veel na zijn debuut raakte Ivanusec geblesseerd, waarna hij niet meer het niveau aantikte van zijn eerste duels. “Iedereen was hem ook al bijna vergeten”, geeft Van Egmond aan. “Tenminste, ik had heel lang niet aan hem gedacht.”

Ivanusec volgende miskoop

Hoewel Ivanusec geen indruk weet te maken in Rotterdam, denken beide heren dat hij wel kan voetballen, aangezien hij toch Kroatisch international is. “Maar hij past misschien niet bij het voetbal dat Feyenoord wil spelen”, denkt Krabbendam, die vindt dat de aanvaller niet hard genoeg werkt. “Het is een miskoop tot nu toe”, geeft Van Egmond aan. Krabbendam beaamt dit: “En een dure ook. Maar waar moet je hem nou zetten?”, vraagt hij zich af. “Op de bank”, antwoordt Van Egmond met een knipoog, waarna hij de situatie vergelijkt met die van Ayase Ueda.

Vind jij dat Luka Ivanusec een miskoop is voor Feyenoord? Laden... 46.2% Ja, eens 14.5% Nee, oneens 39.4% Nog te vroeg om te zeggen 221 stemmen

