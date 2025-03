Van Persie krijgt ervan langs: Feyenoord-trainer staat vooraan in ‘loserpolonaise’

Süleyman Öztürk heeft zich geërgerd aan de stemming bij Feyenoord na de Champions League-nederlaag van woensdagavond tegen Internazionale (0-2). De journalist van Voetbal International zag een ‘loserspolonaise’, die werd aangevoerd door hoofdtrainer Robin van Persie.

In de tweede officiële wedstrijd onder leiding van Van Persie kon Feyenoord geen vuist maken tegen Inter. De Italianen voetbalden zich naar een 0-2 overwinning en daarmee een zeer comfortabele uitgangspositie met het oog op de return van volgende week in Milaan.

Öztürk constateert dat de stemming bij Feyenoord na afloop betrekkelijk positief was, ondanks de beroerde uitgangspositie. “Ik eis geen zeges, maar wel dat mijn spelers hard werken. En dat hebben ze gedaan”, zei Van Persie onder meer. De oefenmeester was trots op het arbeidsethos van zijn spelers in de slotfase: "De ruimtes werden steeds groter, maar die gasten stonden er wel. Dat is wat ik verlang van mijn spelers", aldus Van Persie.

“Het woord ‘trots’ viel vaak. De trainer was trots, de spelers waren trots, en zelfs de analytici leken tevreden en begrepen waar die trots vandaan kwam”, schrijft Özturk een dag later in zijn column voor Voetbal International. “Ja, het was de achtste finale van de Champions League. De tegenstander was sterk, de omstandigheden zaten niet mee. Een nieuwe trainer, veel geblesseerden. En oh, was het toch een prachtig podium voor Robin van Persie. Hij hoorde hier, in zijn Kuip, dit was zijn habitat. Voor Feyenoord voelde het spelen tegen Internazionale als een sprookje. De nieuwe trainer noemde het zelfs een ‘toetje’. Ik keek er met verbazing naar.”

“De hele nabeschouwing van Feyenoord - Inter volgde een voorspelbaar patroon. Na een nederlaag kun je er de klok op gelijkzetten. Het is een soort loserspolonaise”, vervolgt Özturk. De journalist stipt aan dat Feyenoord nog genoeg heeft om voor te spelen in de return. “De achterdeur naar een stunt blijft openstaan. Want volgende week moet er opnieuw worden gevoetbald. Maar wie gelooft daar nog in? Alle excuses kun je op één hoop vegen. Het is de rituele dans van de nederlaag: zo snel mogelijk voor jezelf verantwoorden waarom je hebt gefaald. Maar bij falen hoort geen trots. Falen is niet erg, zolang je ervan leert en zorgt dat het de volgende keer anders gaat. Dat de tegenstander een betere spits heeft, maakt de nederlaag niet automatisch acceptabel.”

Öztürk trekt in dezelfde column de parallel met Arne Slot, die woensdag met zijn Liverpool in een zwakke wedstrijd won Paris Saint-Germain (0-1). De volledige column van Öztürk valt hier te lezen.

