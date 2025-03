Hugo Bueno haalt uit naar Te Kloese: 'Hoe kun je dat doen?'

begrijpt nog steeds niet dat Dennis te Kloese ervoor heeft gekozen om in de winter te verkopen aan AC Milan, zo vertelt hij in gesprek met Diario AS. De Spanjaard denkt dat deze ‘vreemde’ transfer ervoor heeft gezorgd dat Feyenoord nog gemotiveerder was tegen de Italianen.

Feyenoord was in de tussenronde van de Champions League gekoppeld aan AC Milan. De Italianen zaten gedurende de hele winterse transferperiode al achter Giménez aan, waarna Te Kloese in de laatste dagen van de window overstag ging. Ruim een week na de transfer van de Mexicaan keerde hij alweer terug in De Kuip, voor de heenwedstrijd tussen Feyenoord en Milan in de Champions League.

“Het was een wat vreemde situatie…”, geeft Bueno toe over het vertrek van Giménez. “We wisten wel dat er geruchten waren, maar we hadden het eigenlijk pas in de zomer verwacht.” Uiteindelijk ging de spits wel naar Italië, wat bij de spelers van Feyenoord voor onbegrip zorgde. “Je hebt letterlijk je beste speler aan de tegenstander gegeven”, uit de huurling van Wolverhampton Wanderers zijn frustratie.

Transfer Giménez gaf extra motivatie

Uiteindelijk wist Feyenoord het tweeluik te winnen, na een 1-0 zege in eigen huis en een 1-1 gelijkspel in Milaan. “We hebben het goed aangepakt, ik denk dat de transfer van Giménez ons extra motiveerde en dat het een geweldig resultaat opleverde”, besluit de linksback. Feyenoord reist in de kwartfinale weer af naar Milaan, aangezien Internazionale daarin de tegenstander is. Woensdagavond staat de heenwedstrijd in De Kuip op het programma.

