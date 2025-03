Feyenoord - NEC heeft een staartje: nóg een enorme domper voor Van Persie

is geschorst in de komende competitiewedstrijd van Feyenoord. De aanvoerder liep zaterdagavond tegen een gele kaart aan in het duel met NEC (0-0) en dat was zijn vijfde van het seizoen. Hancko moet het uitduel met FC Twente van zondag 16 maart laten schieten.

De Slowaakse sterkhouder van Feyenoord haalde Basar Önal neer in de eerste minuut van de blessuretijd. Scheidsrechter Rob Dieperink kende een gele kaart toe.

Hancko pakte eerder dit seizoen al gele kaarten tegen PEC Zwolle, Sparta Rotterdam, Ajax en NAC Breda. Nu hij zijn vijfde prent heeft geïncasseerd, moet Hancko een schorsing uitzitten tegen Twente. Dat is een forse domper voor trainer Robin van Persie, die momenteel al dertien spelers moet missen door verschillende blessures.

Deze week werd bekend dat het duel tussen Feyenoord en FC Groningen is verplaatst van zaterdag 8 maart naar woensdag 2 april. Anders was Hancko voor die wedstrijd geschorst geweest.

