Robin van Persie beleeft zeer teleurstellend debuut bij Feyenoord

Feyenoord heeft zaterdagavond niet gewonnen van NEC. De ploeg van debuterend trainer Robin van Persie was dominant, maar creëerde weinig kansen. Omdat NEC om onduidelijke redenen een late treffer afgekeurd zag worden bleef het in De Kuip bij 0-0. Door het gelijke spel zakt Feyenoord naar de vierde plek.

Bij Feyenoord ontbraken zoals de laatste weken gebruikelijk veel spelers. Dat betekende een flinke puzzel voor Van Persie, voornamelijk op het middenveld. Daar werd, mede door de nieuwe blessures van Antoni Milambo en Jakub Moder, Gijs Smal geposteerd. Hij werd geflankeerd door Luka Ivanusec en Oussama Targhalline. NEC kende vooral problemen in de verdediging, waar Ivan Marquez en Philippe Sandler door blessures ontbraken. Daardoor vormden Bram Nuytinck en Calvin Verdonk het centrale duo.

In de eerste helft was Feyenoord dominant en drukte het NEC ver terug. De Nijmegenaren bleven echter zonder al te veel moeite overeind en kregen vlak voor rust zelfs de beste kans van de eerste helft. Vito van Crooij kopte van dichtbij echter tegen de handen van Timon Wellenreuther waardoor de eerste helft eindigde met een 0-0 stand.

De tweede helft gaf hetzelfde beeld als de eerste. Feyenoord had de bal en drong NEC ver terug. De Rotterdammers wisten echter nauwelijks tot kansen te komen, waardoor NEC in de wedstrijd bleef. In de 73e minuut leek NEC zelfs op voorsprong te komen toen Lars Olden Larsen knap binnen kopte, maar lang voor het doelpunt gemaakt werd bleek de bal tegen de arm, die langs het lichaam hing, van Koki Ogawa te zijn gekomen. Na ingrijpen van de VAR keurde scheidsrechter Rob Dieperink het doelpunt af. Daarna was NEC het dichtst bij de winnende treffer, maar Koki Ogawa zag zijn kopbal net naast gaan.

Door het gelijke spel kruipt Feyenoord richting PSV, dat eerder op de avond verloor van Go Ahead Eagles, maar verliest het wel voorlopig de derde plek. De komende twee wedstrijden van de Rotterdammers zijn in de Champions League. Komende woensdag komt Internationale naar Rotterdam en zes dagen later, op elf maart, gaat de ploeg van Robin van Persie terug naar Milaan voor de return. NEC ontvangt volgende week zondag stuntploeg Go Ahead Eagles in eigen huis.

