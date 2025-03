Opvallende verandering in gedrag De Wolf na aanstelling Van Persie

John de Wolf gedraagt zich sinds de aanstelling van Robin van Persie compleet anders bij Feyenoord, zo constateert het Algemeen Dagblad. De cultuurbewaker van de Rotterdammers laat zich op de trainingen veel meer gelden dan onder Brian Priske, de voorganger van Van Persie.

Van Persie staat sinds begin deze week voor de groep bij Feyenoord, dus besloot het AD de kersverse trainer van de Rotterdammers een week op de voet te volgen. Op de training van vrijdagochtend deed clubwatcher Mikos Gouka een opvallende constatering. Terwijl de beoogde basisploeg in een trainingsvorm probeert op te bouwen, roept De Wolf constant naar Stephano Carrillo dat hij druk moet zetten. “Hij gromt bijna van onder zijn ijsmuts vandaan als hij duidelijk wil maken dat de Mexicaanse aanwinst de verdedigers van Feyenoord het vuur na aan de schenen moet leggen”, schrijft de krant.

Deze houding van De Wolf, die sinds oktober 2019 als cultuurbewaker in de rol van assistent-trainer bij Feyenoord werkzaam is, is een complete verandering ten opzichte van de voorgaande maanden. De voormalig verdediger laat zich veel meer gelden, terwijl hij dat onder Brian Priske juist totaal niet deed. René Hake, aangesteld als assistent van Van Persie, loopt door de partijvorm heen om accenten te leggen, terwijl Van Persie zelf veelal observeert. Toch grijpt de trainer in wanneer het naar zijn idee niet goed gaat.

De Wolf en Priske botsten

Dat De Wolf zich onder Van Persie veel meer laat gelden dan onder Priske, zou zomaar te maken kunnen hebben met de vertroebelde relatie tussen het clubicoon van Feyenoord en zijn Deense oud-collega. Priske zou bijvoorbeeld ‘per direct hebben willen breken’ met De Wolf, maar dat was voor Feyenoord ‘onbespreekbaar’. Uiteindelijk hield Priske het nog bijna drie weken vol bij Feyenoord, alvorens hij op straat werd gezet.

