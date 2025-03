Paixão zit in krankzinnig grote voorselectie Brazilië, ook de allergrootste naam is terug

Mooi nieuws voor . De aanvaller van Feyenoord is voor het eerst opgenomen in de voorselectie van de nationale ploeg van Brazilië. Het zal echter moeten blijken of hij de schifting overleeft, want bondscoach Dorival Júnior heeft liefst 52 spelers opgenomen in zijn voorselectie.

De 24-jarige Paixão beleeft momenteel misschien wel het beste seizoen uit zijn loopbaan. Hij was eerder deze maand bijvoorbeeld goed voor een cruciaal doelpunt in de Champions League-thuiswedstrijd tegen AC Milan (1-0). In totaal speelde Paixão dit seizoen 35 officiële wedstrijden, waarin hij 8 keer scoorde en 14 assists gaf.

Artikel gaat verder onder video

De ontwikkeling van de linksbuiten is de Braziliaanse bondscoach Dorival Júnior niet ontgaan, want de buitenspeler van Feyenoord staat op de voorlopige spelerslijst voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Colombia (21 maart) en Argentinië (26 maart).

Terugkeer van Neymar

Een van de concurrenten van Paixão is Antony, de ex-aanvaller van Ajax die momenteel indruk maakt bij Real Betis. Ook zit Santos-aanvaller Neymar, die is hersteld van een slepende knieblessure, voor het eerst sinds oktober 2023, bij de selectie. Volgende week maakt de bondscoach tijdens een evenement in Rio de Janeiro bekend welke 29 spelers zullen afvallen.

De volledige 52-koppige voorselectie:

Keepers:

Alisson – Liverpool (Eng)

Bento – Al-Nassr (Sa)

Ederson – Manchester City (Eng)

Hugo Souza – Corinthians (Bra)

Lucas Perri – Lyon (Fra)

Weverton – Palmeiras (Bra)

Verdedigers:

Alexsandro – Lille (Fra)

Beraldo – Paris Saint-Germain (Fra)

Danilo – Flamengo (Bra)

Fabrício Bruno – Cruzeiro (Bra)

Gabriel Magalhães – Arsenal (Eng)

Léo Ortiz – Flamengo (Bra)

Marquinhos – Paris Saint-Germain (Fra)

Murillo – Nottingham Forest (Eng)

Abner – Lyon (Fra)

Alex Sandro – Flamengo (Bra)

Alex Telles – Botafogo (Bra)

Dodô – Fiorentina (Ita)

Douglas Santos – Zenit Sint-Petersburg (Rus)

Guilherme Arana – Atlético-MG (Bra)

Vanderson – Monaco (Fra)

Wesley – Flamengo (Bra)

Middenvelders:

Alisson – São Paulo (Bra)

André – Wolverhampton Wanderers (Eng)

Andreas Pereira – Fulham (Eng)

Andrey Santos – Strasbourg (Fra)

Bruno Guimarães – Newcastle United (Eng)

Éderson – Atalanta (Ita)

Gerson – Flamengo (Bra)

João Gomes – Wolverhampton Wanderers (Eng)

Joelinton – Newcastle (Eng)

Lucas Moura – São Paulo (Bra)

Lucas Paquetá – West Ham (Eng)

Matheus Cunha – Wolverhampton Wanderers (Eng)

Neymar Jr. – Santos (Bra)

Oscar – São Paulo (Bra)

Aanvallers:

Antony – Real Betis (Spa)

Bruno Henrique – Flamengo (Bra)

Endrick – Real Madrid (Spa)

Estevão – Palmeiras (Bra)

Gabriel Martinelli – Arsenal (Eng)

Galeno – Al-Ahli (Sa)

Igor Jesus – Botafogo (Bra)

Igor Paixão – Feyenoord (Ned)

João Pedro – Brighton & Hove Albion (Eng)

Luiz Henrique – Zenit Sint-Petersburg (Rus)

Raphinha – Barcelona (Spa)

Rodrygo – Real Madrid (Spa)

Samuel Lino – Atlético Madrid (Spa)

Savinho – Manchester City (Eng)

Vinícius Júnior – Real Madrid (Spa)

Yuri Alberto – Corinthians (Bra)