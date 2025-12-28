Op deze data opent en sluit de winterse transfermarkt in Nederland en Europese topcompetities

De transferperiode staat op het punt van beginnen. De clubs uit Nederland en de Europese topcompetities zullen de eerste maand van het kalenderjaar willen gebruiken om de selecties tussentijds te versterken. FCUpdate zet op een rij wanneer de transfermarkt in Nederland, Engeland, Italië, Spanje, Duitsland en Frankrijk open gaat en wanneer de deadlines zijn.

In de Eredivisie is de eerste transferperiode van 2026 geopend vanaf maandag 2 januari. Dat betekent dat Nederlandse ploegen vanaf dat moment nieuwe spelers kunnen registreren. De clubs uit de Eredivisie hebben vervolgens tot en met maandag 2 februari om 23.59 uur de tijd om spelers te kopen. Ook de Keuken Kampioen Divisie hanteert dezelfde data.

De Premier League pakt het deze winter iets anders aan. De clubs op het hoogste Engelse niveau mogen op 1 januari al nieuwe spelers halen, maar zullen hun zaken in februari ook eerder op orde moeten hebben. De deadline in Engeland staat namelijk op 2 februari om 20.00 uur. Voor de Bundesliga en Ligue 1 gelden dezelfde data voor opening en sluiting.

In de Serie A en LaLiga gaat de transfermarkt net als in Nederland pas op 2 januari open. De Spaanse competitie houdt exact dezelfde data als de Eredivisie aan, dus sluit de markt daar ook pas om 23.59 uur op 2 februari. In Italië eindigt de transferperiode net als in de andere toplanden op 2 februari om 20.00 uur.