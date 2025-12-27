Nigeria stort in tegen Tunesië, maar plaatst zich toch voor knock-outfase Afrika Cup

Nigeria heeft zich in een spectaculair duel tegen Tunesië verzekerd van een plek bij de laatste zestien op de Afrika Cup. De ploeg van bondscoach Eric Chelle leek een eenvoudige avond te beleven in Fez, maar zag de Noord-Afrikaanse tegenstander in de slotfase nog heel dichtbij komen: 3-2.

Nigeria begon goed aan het tweede groepsduel op de Afrika Cup en zette Tunesië flink onder druk. The Super Eagles wisten het enorme overwicht in de eerste helft echter niet te verzilveren. Pas na 44 minuten kwam Nigeria op voorsprong. Ademola Lookman kreeg ruimte om voor te geven en legde de bal op het hoofd van Victor Osimhen, die de 1-0 binnenkopte.

Artikel gaat verder onder video

Vijf minuten na de pauze verdubbelde Wilfred Ndidi de voorsprong voor Nigeria, door een hoekschop van Lookman binnen te knikken. Hoewel er dus geen vuiltje aan de lucht was voor Nigeria, ontspoorde het duel enkele minuten later volledig door twee harde overtredingen van de ploeg die op voorsprong stond. Semi Ajayi zette zijn noppen op de achillespees van Hannibal Mejbri, waarna doelman Stanley Nwabili terwijl het spel stil lag een keiharde tackle inzette op Mohamed Ali Ben Romdhane. Waar Ajayi van scheidsrechter Boubou Traore slechts geel kreeg, kwam Nwabili er helemaal zonder kaart vanaf.

Enkele minuten later leek Nigeria de wedstrijd te beslissen, toen Lookman de bal goed vrijmaakte in het strafschopgebied en deze langs Aymen Dahmen schoot. Toch wist Tunesië, tegenstander van Oranje op het WK komende zomer, zich weer op te richten. Montassar Talbi kopte de 3-1 een kwartier voor tijd tegen de touwen op aangeven van Mejbri, waarna het vlak voor tijd nog spannender werd. Na een handsbal van Bright Osayi-Samuel in het strafschopgebied mocht Ali Abdi aanleggen van elf meter en schoot hij de 3-2 onberispelijk binnen.

In de blessuretijd kreeg Tunesië-aanvoerder Ferjani Sassi nog de uitgelezen kans op de gelijkmaker, maar de routinier kopte de bal net naast het doel. Daardoor weet Nigeria ook de tweede wedstrijd winnend af te sluiten. The Super Eagles plaatsten zich daarmee voor de knock-outfase van de Afrika Cup.