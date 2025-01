'Brian Priske wilde bij Feyenoord per direct breken met clubicoon'

De Telegraaf schreef vlak voor de aftrap bij Feyenoord - Bayern München al dat de sfeer in de technische staf van de Rotterdammers om te snijden is en een dag na de spectaculaire overwinning op de Duitse recordkampioen blijkt zelfs dat Brian Priske ‘per direct wilde breken’ met John de Wolf. Dat schrijft Martijn Krabbendam althans. Volgens de clubwatcher van Voetbal International was een vertrek van De Wolf echter ‘onbespreekbaar’.

Feyenoord stelde Priske na het afgelopen seizoen aan als nieuwe hoofdtrainer en opvolger van Arne Slot. De Deen stond voor de loodzware klus om de geweldige prestaties van de succestrainer uit Bergentheim een passend vervolg te geven. Priske ging met de winst van de Johan Cruijff Schaal in augustus goed van start en de resultaten in de competitiefase van de Champions League zijn uitstekend, maar de prestaties in de Eredivisie zijn niet om over naar huis te schrijven. Die dreigen Priske nu op te breken, al zou Feyenoord nog meer redenen hebben om de samenwerking met de opvolger van Slot spoedig te beëindigen.

De Telegraaf schreef woensdagavond dat Etienne Reijnen en De Wolf - beiden waren onder Slot al in dienst als assistent bij Feyenoord, De Wolf zelfs al sinds oktober 2019 - op hun plek mogen blijven zitten, maar dat dit niet zou gelden voor Lukas Babalola en Björn Hamberg, die afgelopen zomer in het kielzog van Priske aan de slag gingen in Rotterdam-Zuid. “Er is totaal geen klik ontstaan tussen dat deel van de staf en de spelersgroep. Tegelijkertijd zou Priske op geen enkele manier concessies hebben willen doen. Dat leidde tot een sfeer diep onder het vriespunt op het trainingscomplex 1908”, zo schreef verslaggever Marcel van der Kraan.

De berichtgeving van woensdagavond wordt bevestigd door Krabbendam. De clubwatcher schrijft dat niet alleen de tegenvallende resultaten in de Eredivisie voor de clubleiding reden zijn om een punt te zetten achter de samenwerking met Priske, maar dat er ook onderzoek wordt gedaan naar de ‘ongelooflijke’ reeks blessures en dat het in de staf ‘niet botert’ tussen de spelers en de Zweedse en Deense assistenten van Priske, Hamberg en Babalola dus. “De coach op zijn beurt drong vorige week aan op veranderingen binnen die staf. Hij wilde volgens ingewijden per direct breken met John de Wolf, maar die zit er namens Feyenoord om de cultuur te bewaken. Dit was onbespreekbaar”, zo schrijft Krabbendam. “Bovendien ligt hij, net zoals de andere assistent Etienne Reijnen, wel goed bij de spelers.”

‘Ontslag Priske kost Feyenoord miljoenen’

Waar De Wolf en Reijnen dus op hun plek zullen blijven, heeft het er alles van weg dat Priske bezig is aan zijn laatste uren als hoofdtrainer van Feyenoord. Woensdagmiddag kwam vanuit Denemarken het nieuws over dat de Rotterdammers de trainer, ongeacht het resultaat tegen Bayern München, zullen ontslaan. Volgens Krabbendam is het lot van Priske inderdaad al ‘bezegeld’. “Het aanstaande ontslag van Priske is niet alleen voor de trainer een grote teleurstelling, ook voor directeur Dennis te Kloese, de man die verantwoordelijk is voor zijn aanstelling, in de rug gedekt door de commissarissen Toon van Bodegom en Sjaak Troost. Deze beslissing kost de club miljoenen, want Feyenoord betaalde vorige zomer een afkoopsom aan Sparta Praag en zal nu het contract van de trainer moeten afkopen én dat van zijn assistenten. Maar Feyenoord kiest voor korte pijn”, zo klinkt het.

