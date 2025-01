Telegraaf bevestigt naderend Feyenoord-ontslag Priske: 'Sfeer op 1908 diep onder het vriespunt'

De Telegraaf bevestigt woensdagavond de berichtgeving van het Deense Tipsbladet, dat eerder op de dag als eerste wist te melden dat Brian Priske tegen Bayern München voor het laatst als trainer van Feyenoord op de bank zit. De Deense oefenmeester moet het veld ruimen omdat de sfeer in de technische staf om te snijden is en omdat de spelersgroep meer duidelijkheid van de trainer zou wensen.

Onder Priske presteert Feyenoord Europees, met uitoverwinningen op Girona en Benfica en een knap gelijkspel bij Manchester City, meer dan naar behoren. Daar staat tegenover dat het in de Eredivisie vooralsnog niet wil vlotten onder de opvolger van Arne Slot. Feyenoord staat na negentien speelronden slechts vierde, met een achterstand van tien punten op koploper PSV. Afgelopen weekend werd teleurstellend met 1-1 gelijkgespeeld tegen Willem II.

'Totaal geen klik tussen assistenten Priske en spelersgroep'

Artikel gaat verder onder video

Priskes assistenten John de Wolf ('functioneert al jaren tot volle tevredenheid') en Etienne Reijnen ('aanstormend talent') zouden wél op hun plek mogen blijven, maar dat geldt niet voor Lukas Babalola en Björn Hamberg, die in het kielzog van de Deen bij Feyenoord aan de slag gingen. "Er is totaal geen klik ontstaan tussen dat deel van de staf en de spelersgroep. Tegelijkertijd zou Priske op geen enkele manier concessies hebben willen doen. Dat leidde tot een sfeer diep onder het vriespunt op het trainingscomplex 1908", weet Van der Kraan.

Volg hier LIVE de wedstrijd tussen Feyenoord en Bayern München

Na het gelijkspel in Tilburg baarde Priske opzien door te stellen dat hij 'al het hele seizoen het heilige vuur mist' bij zijn spelersgroep. Andersom wordt de trainer echter door zijn spelers verweten dat hij hen te weinig duidelijkheid verschaft: "Niet over de speelwijze, niet over wissels en niet over plan B in wedstrijden."

'Ontslaggerucht Priske bewust gelekt naar bevriende Deense media'

Van der Kraan vermoedt dat er vanuit het kamp-Priske bewust over zijn naderende vertrek is gelekt naar Tipsbladet. "Het feit dat bevriende Deense media op de hoogte zijn gebracht over zijn naderende vertrek heeft er alle schijn van dat hij zijn onderhandelingspositie voor een afkoopsom aan het versterken is", schrijft de journalist. Marino Pusic is volgens Van der Kraan inderdaad de voornaamste kandidaat om Priske op te gaan volgen. "Al moet directeur Dennis te Kloese nog wel stevig in gesprek met Shakhtar Donetsk om de voormalige assistent van Feyenoord terug te halen."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Hans Kraay junior noemt man die Feyenoord het meest mist en het is niet Arne Slot

Volgens Hans Kraay junior breekt het vertrek van vooral één speler Feyenoord dit seizoen op.