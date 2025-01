Hans Kraay junior noemt man die Feyenoord het meest mist en het is niet Arne Slot

Feyenoord kan niet zonder , zo luidt de conclusie van Hans Kraay junior na negentien wedstrijden in de Eredivisie. Volgens de analist brengen Jordan Lotomba, Bart Nieuwkoop en Givairo Read allen niet wat de voormalig aanvoerder van de Rotterdammers wel deed.

Feyenoord draait dit seizoen zeer stroef in de Eredivisie. Zaterdagavond werd er weer niet gewonnen, op bezoek bij Willem II (1-1), terwijl de ploeg van Brian Priske vierde staat met een achterstand van tien punten op koploper PSV. Waar velen wijzen naar het zomerse vertrek van Arne Slot naar Liverpool als voornaamste reden van het mindere spel van Feyenoord, ligt dat volgens Kraay juist aan het gemis van Geertruida. De verdediger verruilde De Kuip afgelopen zomer voor RB Leipzig.

“Geertruida, dat hoor ik nooit, die missen ze volgens mij zó ongelooflijk”, begint Kraay bij Goedemorgen Eredivisie. “Die heeft namelijk iets extra’s. Lotomba, Read of Nieuwkoop kunnen een zes, zesenhalf spelen. Geertruida ging het middenveld een keer in, was goed in de lucht, goede techniek, is snel, kon in het centrum spelen, maakte een goal.” Dat ontbreekt er bij Feyenoord volgens Kraay momenteel aan.

“Ik hoor nooit iemand over Geertruida, maar ik kan voorstellen dat, als je echt supporter bent, dat je denkt: ‘Ik mis Geertruida’,” stelt de analist. Naast Slot wordt ook het vertrek van Mats Wieffer naar Brighton & Hove Albion regelmatig genoemd als een van de redenen waarom Feyenoord dit seizoen minder speelt dan vorig jaar.

