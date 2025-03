La Gazzetta dello Sport vol ongeloof na Feyenoord - Inter: 'Hoe was het mogelijk?'

Internazionale boekte woensdagavond een eenvoudige 0-2 overwinning op Feyenoord in de heenwedstrijd in de achtste finales van de Champions League en staat daarmee na negentig minuten voetballen al met zeker één in de volgende ronde. Italiaanse media houden geen rekening met een nieuwe stunt van de Rotterdammers, die twee weken geleden nog AC Milan uit het toernooi kegelden. Volgens La Gazzetta dello Sport zullen de ‘spijtgevoelens’ van AC Milan alleen maar zijn vergroot door de zege van Inter in De Kuip, terwijl ook Juventus zichzelf achter de oren zal krabben na PSV - Arsenal (1-7).

Het Nederlandse voetbal deelde in de tussenronde van de Champions League een even zeldzame als keiharde dreun uit aan de Italiaanse top. Waar Feyenoord in de voorgaande jaren nog meermaals het onderspit moest delven tegen AS Roma, rekende de huidige nummer vier van de Eredivisie twee weken geleden verrassend af met AC Milan. Daar bleef het niet bij. Dik 24 uur na de Rotterdamse triomf in het San Siro, kegelde PSV met Juventus een andere gevallen grootmacht uit de Champions League. En dan was er ook nog de uitschakeling van Atalanta Bergamo, dat op eigen veld flink op zijn donder kreeg van Club Brugge.

Italië was dus toe aan een goed resultaat in de Champions League. Met Internazionale als enige overgebleven deelnemer waren de ogen volop gericht op De Kuip. Drie weken na de 1-0 overwinning van Feyenoord op AC Milan hoopte de andere ploeg uit de Italiaanse modestad wél goede zaken te kunnen doen. Hoewel Feyenoord nog aardig begon aan het heenduel in de achtste finales, bleek Internazionale uiteindelijk een paar maten te graag. La Gazzetta dello Sport trok meteen na de wedstrijd al een vrij duidelijke conclusie, maar doet donderdag ook een pijnlijke constatering. “De heenwedstrijd in de achtste finales vergroot juist de spijtgevoelens van de andere Italiaanse teams die al uitgeschakeld zijn. Te beginnen met AC Milan, uitgeschakeld door Feyenoord, dat gisteren al zijn beperkingen liet zien”, zo schrijft de roze sportkrant.

‘PSV weggevaagd door Arsenal’

Volgens La Gazzetta heeft AC Milan een selectie die ‘veruit superieur’ is aan Feyenoord, “maar het is ook waar dat ze zo’n ellendig seizoen beleven dat ze ook in de competitie de Europese plekken uit het oog zijn verloren. Met andere woorden: van dit AC Milan kun je alles verwachten…”, zo klink het. De meervoudig Champions League-winnaar is niet de enige Italiaanse ploeg die twee weken geleden uit het miljardenbal werd gekegeld. “De uitschakelingen van Juventus en Atalanta tegen PSV en Club Brugge brengen nóg meer teweeg na de wedstrijden van dinsdag, omdat de Nederlanders thuis met zeven doelpunten werden weggevaagd door Arsenal en het Belgische team er drie om de oren kreeg, ook thuis, tegen Aston Villa. Tien doelpunten in totaal die de spijtgevoelens vergroten en de vraag opnieuw opwerpen: hoe was het mogelijk om verdiend te worden uitgeschakeld in een dubbele confrontatie, met tegenstanders als deze?”

De zeges van Feyenoord en PSV in de tussenronde, ten koste van respectievelijk AC Milan en Juventus, maar ook de uitschakeling van Atalanta Bergamo door Club Brugge hebben klaarblijkelijk veel teweeggebracht in Italië. “We hebben het over de nummers drie (Atalanta) en vier (Juventus) van onze competitie, teams die kunnen strijden om de Scudetto”, zo klinkt het. “Betekent dit dat onze Serie A, dit jaar evenwichtiger en dus spannender dan in het verleden, toch van een veel lager niveau is dan de Europese competities? De twijfel is terecht, maar zelfs als dat zo was, hadden AC Milan, Juventus en Atalanta alle troeven in handen om door te gaan. Dat blijkt uit het verloop van de eerste wedstrijden van Feyenoord, PSV en Club Brugge in de achtste finales.” Volgens de krant zijn Feyenoord, PSV en Club Brugge ‘praktisch allemaal al uitgeschakeld’.

