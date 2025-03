Driessen verwacht ondanks niet behaald 'examen' transfer bij Feyenoord: 'Ik denk wel dat hij gaat terugkeren'

Valentijn Driessen verwacht dat zich, ondanks een moeizaam optreden tegen Internazionale in de achtste finales van de Champions League, geen zorgen hoeft te maken over een mogelijke transfer naar Italië. De verdediger van Feyenoord wordt al tijden in verband gebracht met een overstap naar Juventus en volgens Tuttosport was het duel met Internazionale zelfs het ‘examen’ voor de Slowaak. Driessen stelt weliswaar dat Hancko daarvoor ‘niet geslaagd’ is, maar zijn optreden zal zijns inziens geen invloed hebben op een eventuele overgang naar de Serie A.

Feyenoord nam Hancko in de zomer van 2022 voor ruim acht miljoen euro over van Sparta Praag. De komst van de linkspoot is een schot in de roos gebleken. Hancko had tijdens zijn eerste seizoen meteen een belangrijk aandeel in de landstitel en won vorig jaar de KNVB-beker. Deze voetbaljaargang is hij een van de weinige spelers bij Feyenoord die (bijna) wekelijks een goed niveau haalt. Hij ontbrak bovendien pas in twee wedstrijden. Het competitieduel met Willem II op 18 januari moest hij wegens ziekte aan zich voorbij laten gaan en tijdens de bekerontmoeting met Rijnsburgse Boys drie dagen ervoor bleef hij op de bank.

Dat Hancko op dat moment nog speler was van Feyenoord, mag misschien wel een kleine verrassing worden genoemd. De Slowaak werd eind december nog nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Juventus, dat tijdens de voorbije transferwindow al zaken leek te willen gaan doen. Van een winterse overgang kwam het niet, maar de verwachting is dat de Italiaanse topclub zich komende zomer alsnog meldt voor de verdediger. Dat verwacht ook Driessen, ondanks een teleurstellende avond voor Hancko tegen Internazionale. “Dit examen heeft hij niet gehaald, want hij ging al heel snel in de fout. Dat had al de 1-0 moeten zijn. De goal was niet de eerste kans voor Inter”, zo doelt Driessen in een video-item van De Telegraaf op een slecht moment van Hancko, die de bal inleverde en daarmee Internazionale de mogelijkheid bood om op het Rotterdamse doel af te stormen.

“Dit examen heeft hij weliswaar niet gehaald, maar dat Italiaanse clubs daarom zouden afhaken, geloof ik niet”, vervolgt Driessen. “Ze kijken over meerdere wedstrijden en misschien zelfs wel over meerdere seizoenen. Het is gewoon een hele goede speler voor een Italiaanse club, dus ik denk wel dat hij gaat terugkeren in Italië. Hij heeft natuurlijk al bij Fiorentina gezeten. Ze kennen hem daar al wat langer en ik denk dat hij een zodanige ontwikkeling heeft doorgemaakt dat hij best rijp is om in de top of subtop van Italië te spelen”, aldus de verslaggever.

Ook een voldoende voor Hancko

Waar Driessen het optreden van Hancko, zonder hem een cijfer te geven, als onvoldoende bestempelt, deelt clubwatcher Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad een 6 uit aan de verdediger. “De aanvoerder foeterde na de tegentreffers. Hancko zag juist dat die momenten het gevoel bepalen. De Slowaak hield de troepen bij elkaar, zorgde dat Feyenoord niet in elkaar stortte. De verdediger merkte wel dat de aanvallers van de top uit de Serie A van een ander niveau zijn dan in de Nederlandse competitie”, zo schrijft Gouka.

