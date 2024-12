Dávid Hancko verschijnt op voorpagina sportkrant: dit is naar verluidt het transferplan

wordt al weken nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Juventus. Tuttosport doet er een paar dagen voor het einde van 2024 nog een schepje bovenop. De verdediger van Feyenoord staat zaterdag op de voorpagina van de Italiaanse krant. Juventus zou Hancko dolgraag de komende transferwindow al naar Turijn willen halen en de Slowaak zelf heeft naar verluidt ook een voorkeur voor een overgang op de zeer korte termijn.

Feyenoord betaalde in de zomer van 2022 ruim acht miljoen euro voor de komst van Hancko. De Slowaak moest de naar Engeland vertrokken Marcos Senesi doen vergeten. Daar is hij dik in geslaagd. Hancko is sinds zijn komst een belangrijke kracht bij Feyenoord en behoort inmiddels wekelijks tot de uitblinkers bij de Rotterdammers. Hij is onmisbaar voor zijn huidige trainer Brian Priske, die dit seizoen vooralsnog in alle wedstrijden een beroep op hem deed. De grote vraag is of Priske in de tweede seizoenshelft nog steeds de beschikking heeft over de linkspoot, die afgelopen zomer al nadrukkelijk werd gelinkt aan een overgang naar Atlético Madrid en nu bovenaan het verlanglijstje van Juventus staat.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Dávid Hancko laat zich uit over transfer: 'Feyenoord is geweldig, maar...'

Miljoenencontract bij Juventus

Van een transfer naar Atlético Madrid kwam het niet, maar Juventus is er alles aan gelegen wél tot een akkoord te komen met Feyenoord. Hancko zelf hoopt er naar verluidt ook op dat de clubs een deal kunnen sluiten. “David wil niet hetzelfde einde opnieuw beleven”, zo schrijft Tuttosport, dat doelt op het afketsen van een overgang naar Atlético Madrid. “De toekomst is altijd onbekend en kansen moeten snel worden gegrepen. Daarom zou de Slowaak zich liever tijdens de winterse transferperiode al in Turijn vestigen en niet willen wachten tot juni”, zo leest het. Onlangs ging al het gerucht dat Juventus en Hancko overeenstemming hadden bereikt. Dat sprak de verdediger vervolgens tegen, maar volgens Tuttosport ligt er al wel een contract voor vijf jaar klaar.

Hancko zou bij de Italiaanse topclub 2,5 miljoen euro plus bonussen kunnen verdienen. Het is echter de vraag of Feyenoord de komende transferwindow al wil meewerken aan een vertrek van zijn absolute sterkhouder. De 3-0 nederlaag bij PSV in de laatste wedstrijd voor de winterstop is Tuttosport niet onopgemerkt gebleven. Volgens de krant is Feyenoord daardoor ‘uit de strijd om de eerste plaats in de Eredivisie gehaald’. “Het is waar dat er in de Champions League nog twee belangrijke wedstrijden te spelen zijn om naar te gaan naar de play-offs”, zo doelt de krant op de ontmoetingen van Feyenoord met Bayern München en Lille, die de club liever mét Hancko tegemoet wil treden. “Om die reden probeert Feyenoord de druk van Juventus te weerstaan”, zo leest het.

LEES OOK: Te Kloese reageert glashelder op geruchten over winters vertrek Hancko bij Feyenoord

Juventus moet eerst verkopen

Juventus zal eerst echter afscheid moeten nemen van een aantal spelers, alvorens het zelf toe kan slaan op de transfermarkt. Technisch directeur Cristiano Giuntioli zou op de achtergrond werken aan de ‘financiering van de aanval’. Danilo en Nicolo Fagioli zouden in aanmerking komen om deze winter te vertrekken. Hancko heeft bij Feyenoord nog een contract tot de zomer van 2028. Hij zette in februari van dit jaar nog zijn handtekening onder een nieuwe overeenkomst, dus Juventus zal diep in de buidel moeten tasten voor zijn komst. De Oude Dame betaalde eind augustus nog ruim vijftig miljoen euro voor de komst van Teun Koopmeiners.

❤️ GPO, qui ti amiamo tutti



🔎 Juve, per Hancko chiave Mbangula



❗ L'ultrà pentito imbarazza l'Inter #Tuttosport pic.twitter.com/rxbwezBnVA — Tuttosport (@tuttosport) December 28, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Speler van Feyenoord leerde veel van Diego Costa: 'Je speelt liever mét dan tégen hem'

Een speler van Feyenoord heeft in het verleden veel opgestoken van topspelers als Diego Costa, João Moutinho en Rúben Neves.