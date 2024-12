Speler van Feyenoord leerde veel van Diego Costa: 'Je speelt liever mét dan tégen hem'

heeft in het verleden veel opgestoken van topspelers als Diego Costa, João Moutinho en Rúben Neves. De rechtsback wordt dit seizoen door Feyenoord gehuurd van Wolverhampton Wanderers, waar hij samenspeelde met het drietal. In een interview met ELF Voetbal blikt Bueno terug op zijn tijd in Engeland.

"Diego Costa is zo’n voetballer die je liever in je team hebt dan tegen je”, legt de 22-jarige Spanjaard uit. “Ik heb veel geleerd van hem en andere ervaren jongens, zoals João Moutinho en Rúben Neves. Zoals hoe je je moet focussen op een wedstrijd of wat de beste beslissingen zijn om te maken in het dagelijks leven. Ik heb veel geluk gehad dat ik met hen heb mogen voetballen in het begin van mijn loopbaan.”

Artikel gaat verder onder video

Bueno weet nog dat hij aanpassingsproblemen kende, toen hij zich in 2019 meldde bij Wolverhampton, nadat hij werd gescout bij de kleine Spaanse club CD Areosa. “Voetballend ging het snel goed, maar ik was nog een dun mannetje toen ik op stage ging in Engeland”, blikt Bueno terug. “In de eerste voorbereiding bij de club kwam ik zo’n zes kilo aan in spieren. Dat was hard nodig om me staande te houden in het Engelse voetbal. Ik veranderde van positie, want ik werd van buitenspeler een vleugelverdediger, waardoor ik de hele flank moest bestrijken. Dan moet je gewoon fit zijn.”

Bueno past zich snel aan

Bij Feyenoord wordt hij ook ingezet. Als basisspeler maakt Bueno een goede indruk en gaf hij al drie assists, maar hij miste ook al de nodige wedstrijden door blessureleed. “Dat ik me snel aanpas op en naast het veld zie ik als een belangrijke eigenschap in de voetbalwereld. Het is ook belangrijk dat je weet hoe je omstandigheden moet lezen. Met de juiste mentaliteit kom je heel ver. Ik kende Feyenoord al door hun goede prestaties de afgelopen jaren, waarin de club alle prijzen in Nederland won. Ik heb me ook hier snel weten aan te passen.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Feyenoord-fans geschokt om verkoopprijs bomberjack: ‘Achterlijk, niet normaal duur…’

Supporters van Feyenoord zullen diep in de buidel moeten tasten voor een bomberjack.